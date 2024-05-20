Обращался к ВСУ и украинцам: как прошел концерт Макса Барских в Киеве (фоторепортаж)

Певец собрал одну из самых больших арен в Украине, где исполнил для поклонников известные хиты из своего репертуара. Поддержать певца пришли его звездные коллеги, среди которых Наталья Могилевская, Оля Полякова и Маша Ефросинина.

Related video

Макс Барских выступил с сольным концертом собрав одну из самых больших площадок Украины — Дворец спорта. Фокус побывал на событии, которое состоялось в пятницу, 17 мая.

Концерт Макса Барских в Киеве

В частности, на концерте Макса Барских в Киеве, исполнитель собрал полный зал поклонников. Они пришли услышать легендарные песни артиста, которые он уже успел перевести на украинский язык, а также новый репертуар певца. Среди исполненных песен — "Туманы", "Танцевать" "Бестселлер", "Небо", "Звездопад", "Подруга ночь", "Найди себя", "Но", "В твоих глазах", "Жди меня", "Все возможно", "Мало", "Ритмы" и многие другие.

Во время концерта певец обратился к украинским защитникам и поблагодарил их за то, что его слушатели имеют возможность быть в безопасности и посещать его концерты. Макс Барских отметил, что этот концерт стал для него очень особенным, поскольку он, как и большинство украинцев испытывает социальное напряжение, а в этот вечер он получил возможность побыть наедине со своим слушателем.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Среди слушателей в зале были замечены звездные коллеги исполнителя. В частности, концерт посетила певица Оля Полякова с дочерью, телеведущая Маша Ефросинина с сыном, певица Анна Тринчер, продюсер Михаил Ясинский, группа Ziferblat, которая в этом году принимала участие в Нацотборе на Евровидение 2024 и многие другие.

Стоит отметить, что во время концерта Макс Барских пошутил о новом законе о мобилизации и то, что на его концерте довольно много мужчин.

Макс Барских Фото: Пресс-служба Макса Барских

Наталья Могилевская Фото: Пресс-служба Макса Барских

Оля Полякова и Маша Ефросинина Фото: Пресс-служба Макса Барских

Макс Барских Фото: Пресс-служба Макса Барских

Валентин Лещинский, Даниил Лещинский — группа Ziferblat Фото: Пресс-служба Макса Барских

Макс Барских Фото: Пресс-служба Макса Барских

Анна Тринчер Фото: Пресс-служба Макса Барских

Макс Барских Фото: Пресс-служба Макса Барских

Дмитрий Клименко Фото: Пресс-служба Макса Барских

Макс Барских Фото: Пресс-служба Макса Барских

Оля Полякова и Михаил Ясинский Фото: Пресс-служба Макса Барских

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских попал под обстрел в Израиле. Кроме этого, Фокус писал, Макс Барских рассказал, что спасло его от депрессии.