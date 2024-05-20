Макс Барских во время концерта во Дворце спорта заговорил о мобилизации и обратился к мужчинам (видео)

Макс Барских собрал на своем концерте в столичном Дворце спорта немало слушателей, среди которых оказалось много мужчин. Именно присутствие большого количества мужчин на его концерте подтолкнуло певца к шутке о мобилизации.

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34-летний украинский певец Макс Барских во время концерта во Дворце спорта пошутил о мобилизации и мужчинах, которые пришли к нему на концерт. Событие произошло в минувшую среду, 15 мая, а видео с речью певца уже успело разлететься в сети.

В частности, певец акцентировал внимание поклонников на том, что на его концерт пришло довольно много мужчин несмотря на то, что в стране идет война и правительство подписало новый закон о мобилизации. А дальше Макс Барских решил пошутить над новым законом о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая.

"Сколько ребят в зале сегодня. Смелые, смелые... Что у нас сегодня последний день до принятия этого закона, да? Все немножечко на стреме. Если честно, я тоже. Шутка", — сказал Барских.

Шутка певца понравилась присутствующим в зале, поскольку на видео слышно, что многие зрители и слушатели смеются. Что не скажешь о тех, кто увидел шутку певца в сети.

В частности, под видео Макса Барских раскритиковали: "Ну конечно что он не на стреме. Себе то непригодность уже давно купил", "Ого, какой смелый парень на сцене", "После этих слов он для меня умер", "Смотри, чтобы не спросили, могут переспросить смелый ли ты", "Интересно чем шоу-бизнес критически важен для страны, особенно квартал?", "Поет хорошо поведение неадекватное".

Однако нашлись и те, кто поддержали певца: "он за 1 вечер порадовал 10 тысяч людей в такое тяжелое время. плюс его песни слушаю часто и кайфую", "он был с первых дней в ВСУ".

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских попал под обстрел в Израиле. Кроме этого, Фокус писал, Макс Барских рассказал, что спасло его от депрессии.