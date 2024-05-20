Макс Барських під час концерту в Палаці спорту заговорив про мобілізацію і звернувся до чоловіків (відео)

Макс Барських зібрав на своєму концерті у столичному Палаці спорту чимало слухачів, серед яких виявилося багато чоловіків. Саме присутність великої кількості чоловіків на його концерті підштовхнула співака до жарту про мобілізацію.

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34-річний український співак Макс Барських під час концерту у Палаці спорту пожартував про мобілізацію та чоловіків, які прийшли до нього на концерт. Подія відбулася минулої середи, 15 травня, а відео з промовою співака вже встигло розлетітися у мережі.

Зокрема, співак акцентував увагу шанувальників на тому, що на його концерт прийшло доволі багато чоловіків попри те, що в країні йде війна й уряд підписав новий закон про мобілізацію. А далі Макс Барських вирішив пожартувати над новим законом про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня.

"Скільки хлопців у залі сьогодні. Сміливі, сміливі… Що в нас сьогодні останній день до прийняття цього закону, так? Всі трішечки на стрьомі. Якщо чесно, я теж. Жарт", — сказав Барських.

Жарт співака сподобався присутнім у залі, оскільки на відео чути, що багато глядачі та слухачів сміють. Що не скажеш про тих, хто побачив жарт співака в мережі.

Зокрема, під відео Макса Барських розкритикували: "Ну звичайно що він не на стрьомі. Собі то непридатність вже давно купив", "Ого, який сміливий хлопець на сцені", "Після цих слів він для мене помер", "Дивись, щоб не спитали, можуть перепитати чи ти сміливий", "Цікаво чим шоу-бізнес критично важливий для країни, особливо квартал?", "Співає гарно поведінка неадекватна".

Однак знайшлися і ті, хто підтримали співака: "він за 1 вечір порадував 10 тисяч людей в такий тяжкий час. плюс його пісні слухаю часто і кайфую", "Він був з перших днів в ЗСУ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських потрапив під обстріл в Ізраїлі. Крім цього, Фокус писав, Макс Барських розповів, що врятувало його від депресії.