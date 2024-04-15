Макс Барських потрапив під обстріл в Ізраїлі: реакція артиста

У ніч на 14 квітня 2024 року Іран атакував Ізраїль сотнями ракет та дронів, більшість з яких вдалося збити. У цей момент у країні перебував Макс Барських з благодійним туром.

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Український співак Макс Барських та його команда опинилися під обстрілом в Ізраїлі. Про це повідомила пресслужба артиста та сам музикант на Instagram-сторінці.

13 квітня 2024 року Барських у рамках благодійного туру "Зорепад. На біс" давав концерт у столиці Ізраїлю Тель-Авіві. Під кінець події почалася масована атака Ірану на країну з використанням сотні дронів та ракет. Згодом музикант повідомив своїм фанатам, що з ним та командою все гаразд, а, чи відбудеться концерт на наступний день у місті Хайфа, стане відомо зранку.

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Шоу відбулося без жодних змін.

Макс Барських

"Учора відбувся неймовірний концерт в Тель-Авіві, дякую кожному, хто був разом з нами, і дякую за шалену підтримку українців. Для нас це дуже важливо… У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці", — зазначив артист.

Наступного дня Макс Барських поділився кадрами з міста Хайфа, де відбувся концерт.

Макс Барських Фото: Скріншот

"Уже третій рік поспіль Росія щоденно атакує міста України, і подібні новини стали жахливою жорсткою рутиною для кожного українця. Тому, нас цим не зламати і ми не з лякливих", — додав уродженець Херсона.

Нагадаємо, як Ізраїлю вдалося збити понад 300 іранських ракет та дронів.

Також Фокус писав про реакцію Володимира Зеленського на масовану іранську атаку на Ізраїль.