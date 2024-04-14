99% перехоплених цілей: Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, — ЦАХАЛ

За словами прессекретаря Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, жодна з крилатих ракет так і не проникла на територію країни, проте балістичне озброєння завдало незначної шкоди.

Related video

У ніч на 14 квітня Іран почав атаку по Ізраїлю і тим самим випустив понад 300 безпілотників і ракет. Прессекретар Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ, — Ред.) Даніель Хагарі поділився подробицями, передає Sky News.

За словами контрадмірала, противник намагався атакувати ізраїльські міста за допомогою різного озброєння, проте 99% дронів і ракет вдалося перехопити.

Наприклад, 30 крилатих ракет так і не долетіли до території Ізраїлю і були знищені. Також він повідомив про атаку 120 балістичних ракет, які все ж змогли завдати невеликої шкоди. Декілька з них влучили в авіабазу Неватім, проте її "можливості не були ослаблені", як кажуть у ЦАХАЛ.

Осколками було поранено 10-річну дівчинку, але загиблих унаслідок ударів Ірану немає. Ситуація продовжує загострюватися, тому літаки далі патрулюють небо.

"Іран підштовхнув Близький Схід до ескалації. Ми зробимо все необхідне", — заявив Даніель Хагарі.

Атака на Ізраїль: допомога союзників

Військові літаки Великої Британії, Франції та США допомогли Ізраїлю перехоплювати ворожі повітряні цілі в небі. Раніше про це писали представники ЗМІ з посиланням на анонімні джерела, але тепер інформація підтверджена офіційно.

До слова, запускалися безпілотники та ракети не лише з Ірану, а й інших країн на Близькому Сході. Зокрема йдеться про Ірак та Ємен. В останні години атаки з Лівану також полетіли десятки ракет. У відповідь на це ЦАХАЛ був змушений завдати ударів по низці військових об'єктів.

Повітряний простір знову відкрито: подробиці

В Управлінні аеропортів Ізраїлю, передає Sky News, повідомили про відкриття повітряного простору над країною після нічної атаки. Його напередодні закрили через загрозу з боку Тегерана. У результаті літаки під час виконання рейсів уникали цю територію.

Попри те, що повітряний простір знову відкрито, пасажирам необхідно перевіряти час вильотів перед поїздками, адже низка авіакомпаній тимчасово скасували всі рейси.

Свій повітряний простір тимчасово закривали також Йорданія та Ірак, проте під ранок обмеження було знято.

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що Іран почав атаку на Ізраїль. У результаті над Тель-Авівом та Єрусалимом посеред ночі працювала ППО. У Тегерані попередили США і закликали не втручатися в конфлікт, щоб уникнути наслідків.