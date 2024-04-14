Сотні ракет і БПЛА, а також відповідь Тегерану: подробиці атаки Ірану на Ізраїль (відео)

За даними ізраїльських ЗМІ, запущені БПЛА почали перехоплювати ще за межами країни і США з Великою Британією, як писали в західній пресі, допомогли в цьому. Водночас у Тегерані попередили Вашингтон і закликали не втручатися в конфлікт, щоб уникнути наслідків.

Related video

У ніч на 14 квітня у світі почався ще один масштабний конфлікт. Іран випустив у бік Ізраїлю сотні ракет і ударних дронів. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Почалося все із заяви американського президента Джо Байдена, який попередив, що Іран може почати напад найближчим часом. Через це йому навіть довелося перервати свій вихідний і повернутися в Білий дім.

Ізраїль був попереджений про загрозу, тому почалася підготовка заздалегідь. До 15 квітня по всій країні діятимуть обмеження у вигляді заборони освітньої діяльності, заборони на масові зібрання, закриття пляжів. На роботу при цьому ходити можна лише в тому разі, якщо в будівлях є укриття.

Через кілька годин у бік Ізраїлю почали рухатися десятки іранських "шахедів", які вже знайомі українцям. ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю, — Ред.) після цього перевели в бойову готовність і в небо підняли бойову авіацію для захисту від атаки.

У мережі також почали поширювати ролик, на якому нібито видно політ БПЛА на півдні Ірану. А ось видання Politico повідомляє, що по країні могли бути запущені ще й ракети.

Напад на Ізраїль: заяви влади та перехоплення повітряних цілей

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оперативно відреагував на дії Тегерана і заявив, що Єрусалим роками готувався до того, що це може статися.

"Я визначив чіткий принцип: вдаримо по тому, хто завдасть по нас удару. Захистимо себе від будь-якої загрози і зробимо це холоднокровно і рішуче. Я знаю, що і ви, громадяни Ізраїлю, зберігаєте холоднокровність. Закликаю вас виконувати інструкції Служби тилу. Разом вистоїмо, і з божою допомогою, разом переможемо всіх наших ворогів", — заявляв глава уряду.

А ось у The Times of Israel писали, що міністр оборони Ірану виступив із заявою, в якій попередив сусідні держави, що якщо вони відкриють свій повітряний простір Ізраїлю для перехоплення БПЛА, то стануть мішенню.

Однак за даними ізраїльського телеканалу N12 це не завадило почати перехоплення безпілотників над територією Сирії.

The Times of Israel, посилаючись на власні джерела, написало, що США і Велика Британія також могли допомогти перехопити понад 100 іранських дронів, які мали вдарити по Ізраїлю.

Тим часом у небі Єрусалима і Тель-Авіва жителі могли чути вибухи від роботи ППО і сирену.

Повітряна атака по Ізраїлю: результати

У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю заявили, що під час іранської атаки по країні вдалося перехопити більшість повітряних цілей. Противник запускав як ракети, так і дрони-камікадзе. Частину з них вдалося знищити ще за межами кордонів.

"Група протиповітряної оборони ЦАХАЛ успішно перехопила більшість запущених цілей за допомогою системи протиповітряної оборони Arrow разом зі стратегічними союзниками Ізраїлю, перш ніж запущені цілі перетнули територію Ізраїлю", — йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Без наслiдкiв все ж не обійшлося, як розповів речник ізраїльської армії Даніель Хагарі. Незначний збиток за допомогою десятка балістичних ракет могла отримати військова база, частина інфраструктури, а також у Негеві постраждала молода дівчина від осколків.

Більшість ракет перехопили за допомогою системи протиповітряної оборони великої дальності Arrow.

Як пишуть в ABC, загалом було запущено понад 200 одиниць дронів, а також близько 150 ракет. При цьому наголошується, що їх запускали в кілька хвиль — спочатку не менше 80, а потім ще додатково 70 повітряних цілей.

У Newsru.co.il. писали, що в небі над Єрусалимом та іншими населеними пунктами в різних районах Ізраїлю знищили десятки балістичних ракет.

Іран атакував Ізраїль: реакція США

Коли атаку вдалося відбити, продовжують у своєму матеріалі журналісти The Times of Israel, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант зв'язався зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Єрусалим розповів Вашингтону про всі події, які відбулися за ніч.

"Ґалант підкреслив, що оборонне відомство підтримує максимальну готовність до подальших спроб нападу", — заявили в офісі ізраїльського міністра.

Примітно, що після цих подій може статися так, що Палата представників США розгляне законопроект про виділення допомоги для Ізраїлю вже наступного тижня. З великою ймовірністю вирішиться і доля грошей для України, пишуть у Politico.

"У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників відійде від свого раніше оголошеного розкладу законодавчих засідань, щоб розглянути законодавство, що підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран і його терористичних ставлеників", — ідеться в заяві.

Деталей з цього приводу поки що мало, проте незабаром має з'явитися додаткова інформація.

До слова, сам президент США Джо Байден міг попередити владу Ізраїлю про те, що Вашингтон не збирається брати участь у наступальних операціях проти Ірану, адже не бажає бути втягнутим у конфлікт.

Ізраїль готується відповісти: що відомо

Times of Israel з посиланням на анонімного ізраїльського чиновника повідомив про те, що Єрусалим уже почав готуватися до того, щоб у відповідь атакувати Іран. Коли саме це може статися і в якому вигляді — поки що невідомо.

Іран висунув умови: деталі

Після завершення атаки Тегеран в ООН заявив, що "військова акція" проти Ізраїлю тимчасово завершена, а США необхідно триматися подалі від конфлікту, щоб уникнути наслідків.

Атака Ірану, як ідеться на офіційній сторінці представництва країни при ООН у соціальній мережі X (Twitter), була відповіддю на атаки по об'єктах у Дамаску і ця боротьба є "законною обороною".

"На цьому питання можна вважати вичерпаним. Однак якщо ізраїльський режим припуститься ще однієї помилки, відповідь Ірану буде набагато жорсткішою", — заявив Іран в ООН.

Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що в очікуванні атаки Ірану США ухвалили рішення заздалегідь перекинути свої війська для захисту своїх баз на Сході. Там прогнозували, Тегеран міг намагатися зробити атаку "неескалаційною".