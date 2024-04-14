Атака Ірану на Ізраїль: США і Велика Британія перехопили понад 100 БПЛА, — ЗМІ

За даними журналістів, Британія не розгортає активних сил для перехоплення іранських безпілотників, але забезпечує підтримку американських сил і засобів.

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Сполучені Штати Америки та Велика Британія перехопили понад 100 безпілотних літальних апаратів, запущених Іраном по Ізраїлю. Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву неназваного представника ізраїльського міністерства оборони.

Повідомляється, що дрони були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю американськими і британськими військовими.

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При цьому телеканал CNN повідомляє з посиланням на свої джерела, що Велика Британія не використовує активно свої засоби для перехоплення іранських БПЛА, однак забезпечує поповнення американських засобів, які були перекинуті з операцій по боротьбі з ІДІЛ в Іраку, Сирії та Лівані.

Як зазначають журналісти, представник оборонного відомства США підтвердив, що американські військові перехоплюють іранські дрони.

"Відповідно до наших залізних зобов'язань щодо забезпечення безпеки Ізраїлю, американські сили в регіоні продовжують збивати запущені Іраном безпілотники, націлені на Ізраїль", — сказав він.

Кореспондент каналу Нік Робертсон повідомив, що перехоплення іранських повітряних цілей також відбуваються в небі Єрусалима. У місті чути вибухи та сирени.

"Ми продовжуємо бачити в небі наді мною численні перехоплення, що виходять із різних напрямків. Важко сказати, де ракета, що наближається, а де перехоплення", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, 13 квітня ЦАХАЛ повідомив, що Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю. У The Jerusalem Post також заявили, що Тегеран може запустити по Ізраїлю балістичні ракети великої дальності та інші ракети.

Міністр оборони Ірану виступив із заявою, в якій попередив сусідні держави, що якщо вони відкриють свій повітряний простір Ізраїлю для перехоплення БПЛА, то стануть мішенню.