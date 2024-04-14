Атака Ирана на Израиль: США и Великобритания перехватили более 100 БПЛА, – СМИ

По данным журналистов, Британия не развертывает активные силы для перехвата иранских беспилотников, но обеспечивает поддержку американских сил и средств.

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Соединенные Штаты Америки и Великобритания перехватили более 100 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном по Израилю. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление неназванного представителя израильского министерства обороны.

Сообщается, что дроны были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля американскими и британскими военными.

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При этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на свои источники, что Великобритания не использует активно свои средства для перехвата иранских БПЛА, однако обеспечивает пополнение американских средств, которые были переброшены из операций по борьбе с ИГИЛ в Ираке, Сирии и Ливане.

Как отмечают журналисты, представитель оборонного ведомства США подтвердил, что американские военные перехватывают иранские дроны.

"В соответствии с нашими железными обязательствами по обеспечению безопасности Израиля, американские силы в регионе продолжают сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль", — сказал он.

Корреспондент канала Ник Робертсон сообщил, что перехваты иранских воздушных целей также происходят в небе Иерусалима. В городе слышно взрывы и сирены.

"Мы продолжаем видеть в небе надо мной многочисленные перехваты, исходящие с разных направлений. Трудно сказать, где приближающаяся ракета, а годе перехват", — отметил журналист.

Напомним, 13 апреля ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. В The Jerusalem Post также заявили, что Тегеран может запустить по Израилю баллистические ракеты большой дальности и другие ракеты.

Министр обороны Ирана выступил с заявлением, в котором предупредил соседние государства, что если они откроют свое воздушное пространство Израилю для перехвата БПЛА, то станут мишенью.