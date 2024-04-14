ЦАХАЛ начал перехваты иранских БПЛА над Сирией: в Тегеране сделали заявление, – СМИ

В Министерстве обороны Ирана пригрозили соседним государствам, призвав их не открывать свое воздушное пространство для Израиля.

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Израиль начал перехват запущенных Ираном беспилотных летательных аппаратов над территорией Сирии. Об этом сообщает израильский телеканал N12.

По данным журналистов, десятки иранских БПЛА и ракет были запущены в сторону Израиля трема волнами.

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Сообщается, что ЦАХАЛ начал перехваты воздушных целей в небе Сирии, а Иордания объявила чрезвычайное положение и заявила, что имеет право перехватывать беспилотники на своей территории.

Тем временем The Times of Israel пишет, что министр обороны Ирана выступил с заявлением, в котором предупредил соседние государства, что если они откроют свое воздушное пространство Израилю для перехвата БПЛА, то станут мишенью.

Напомним, вечером 13 апреля ЦАХАЛ официально сообщил, что Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля и системы ПВО страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Кроме того, Politico пишет со ссылкой на источники в Израиле и США, что Тегеран мог запустить по Израилю крылатые ракеты, которые по предварительным оценкам, достигнут израильской территории через пару часов.