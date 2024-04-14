"ЦАХАЛ контролирует все цели": Израиль официально заявил об атаке иранских БПЛА (видео)

ЦАХАЛ сообщил, что израильские системы ПВО, истребители и корабли находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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В субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в X (Twitter).

"Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой", — говорится в сообщении.

Сообщается, что системы ПВО страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности вместе с истребителями и кораблями, которые выполняют оборонные задачи в воздушном и военно-морском пространстве.

Иран запустил БПЛА

"ЦАХАЛ контролирует все цели", — подчеркнули в ведомстве

The Jerusalem Post пишет, что для уничтожения воздушных целей ЦАХАЛ может использовать самолеты, "Железный купол", "Пращу Давида" и ракетный комплекс "Эрроу".

По информации издания, дроны могут достичь территории Израиля через несколько часов или даже больше, минуя территорию таких стран как Ирак, Сирия, Иордания, Ливан и других.

В статье также говорится, что Тегеран может запустить по Израилю баллистические ракеты большой дальности и другие ракеты.

Напомним, 13 апреля Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что десятки самолетов подняты в воздух из-за возможности нападения Ирана. В свою очередь политический корреспондент издания Axios Барак Равид также сообщил, что Иран якобы запустил десятки дронов-камикадзе по Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, в котором заявил, что страна готовилась годами к нападению Ирана. По его словам, системы обороны уже развернуты и готовы к любому прямому нападению на страну.