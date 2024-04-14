"ЦАХАЛ контролює всі цілі": Ізраїль офіційно заявив про атаку іранських БПЛА (відео)

ЦАХАЛ повідомив, що ізраїльські системи ППО, винищувачі та кораблі перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

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У суботу, 13 квітня, Іран запустив десятки безпілотних літальних апаратів у бік Ізраїлю. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ в X (Twitter).

"Деякий час тому Іран запустив БПЛА зі своєї території в бік Ізраїлю. ЦАХАЛ перебуває в стані підвищеної бойової готовності і постійно стежить за оперативною обстановкою", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що системи ППО країни перебувають у стані підвищеної бойової готовності разом із винищувачами та кораблями, які виконують оборонні завдання в повітряному та військово-морському просторі.

Іран запустив БПЛА

"ЦАХАЛ контролює всі цілі", — підкреслили у відомстві

The Jerusalem Post пише, що для знищення повітряних цілей ЦАХАЛ може використовувати літаки, "Залізний купол", "Пращу Давида" і ракетний комплекс "Ерроу".

За інформацією видання, дрони можуть досягти території Ізраїлю за кілька годин або навіть більше, минаючи територію таких країн як Ірак, Сирія, Йорданія, Ліван та інших.

У статті також ідеться, що Тегеран може запустити по Ізраїлю балістичні ракети великої дальності та інші ракети.

Нагадаємо, 13 квітня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що десятки літаків підняті в повітря через можливість нападу Ірану. Зі свого боку політичний кореспондент видання Axios Барак Равід також повідомив, що Іран нібито запустив десятки дронів-камікадзе по Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення, в якому заявив, що країна готувалася роками до нападу Ірану. За його словами, системи оборони вже розгорнуті і готові до будь-якого прямого нападу на країну.