В бік Ізраїлю рухаються десятки іранських "шахедів": ЦАХАЛ переведено в бойову готовність (відео)

Журналіст Барак Равід з посиланням на джерела повідомив, що іранські війська запустили БПЛА-камікадзе по Ізраїлю. Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що вони мають нові можливості для захисту.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що десятки літаків піднято у повітря через можливість нападу Ірану. Про це повідомляє DW.

Сполучені Штати та інші союзники надали Ізраїлю нові можливості для захисту від ймовірного нападу Ірану. Було посилено можливості Ізраїля на землі, в повітрі і на морі. За словами Йоава Ґаланта, Ізраїль запустив в небо десятки бойових літаків, які готові до відбиття наступу.

Політичний кореспондент видання Axios Барак Равід також повідомив, що Іран нібито запустив десятки дронів-камікадзе по Ізраїлю. Про це йому повідомило четверо американських і один ізраїльський співрозмовники.

Допис Барака Равіда про пуски БПЛА на Ізраїль

Також в мережі ширяться відео нібито польоту дронів "Шахед" на півдні Ірану. Відео опублікував Tammuz Intel, який відстежує ситуацію в Іраку та Ірані.

Нагадаємо, Джо Байден скасовує свій вихідний і повертається у Вашингтон через можливість нападу Ірану на Ізраїль.

13 квітня іранські військові захопили ізраїльський танкер в Ормузькій протоці. В заручники потрапило 20 моряків з Філіппін.