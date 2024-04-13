Байден терміново повертається у Вашингтон: Іран може напасти на Ізраїль найближчим часом

Ізраїльська Служба тилу видала обмеження на різні території. За даними ЗМІ, Іран може атакувати Ізраїль через ліквідацію одного з топгенералів.

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Президент США Джо Байден скасував свій вихідний день через ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Американський лідер терміново повертається у Вашингтон, щоб проконсультуватися з командою нацбезпеки через можливість нападу Ірану на Ізраїль. Джо Байден скасував поїздку в Делавер, де мав провести свій вихідний в резиденції в Рехобот-Біч.

Іран планує атакувати Ізраїль після нещодавнього удару по будинку посольства в сирійському Дамаску. Тоді було ліквідовано Мохаммеда Хаді Хаджі Рахімі, який був одним з топгенералів КВІР. Удар відбувся на території іранського посольства, тому це трактують як прямий удар по Ірану. Разом з тим Ізраїль офіційно не брав на себе відповідальності за удар.

За даними катарського видання Al Jazeera, США вважають, що Іран може почати бойові дії сьогодні, 13 квітня ввечері або завтра вранці, 14 квітня. Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що він уважно стежить за діями Ірану та його проксі. Він порадив ізраїльтянам прислухатися до будь-яких наказів, які можуть бути видані командуванням фронту військ.

В українськомовній версії ізраїльського видання "Деталі" наводять вказівки Служби тилу. Через загрозу безпеки в Ізраїлі з 13 по 15 квітня оголосили такі обмеження:

заборона освітньої діяльності;

не можна проводити масові збори на відкритих майданчиках чисельністю до 100 осіб і до 300 осіб у будівлі;

пляжі закриті для відвідування;

робоче місце можна використовувати, але за умов наявності в будівлях укриттів.

Оголошення від Служби тилу

Проте залежно від регіону обмеження можуть змінюватися. Прессекретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що Іран понесе відповідальність за подальшу ескалацію. Ізраїль готовий відповісти на будь-яку агресію й не залишить все без відповіді.

Нагадаємо, 12 квітня ЗМІ писали, що Іран може напасти на Ізраїль протягом наступних двох діб.

13 квітня іранські військові захопили ізраїльський танкер в Ормузькій протоці. В заручники потрапило 20 моряків з Філіппін.