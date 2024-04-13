Байден срочно возвращается в Вашингтон: Иран может напасть на Израиль в ближайшее время

Израильская Служба тыла выдала ограничения на различные территории. По данным СМИ, Иран может атаковать Израиль из-за ликвидации одного из топ-генералов.

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Президент США Джо Байден отменил свой выходной день из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер срочно возвращается в Вашингтон, чтобы проконсультироваться с командой нацбезопасности из-за возможности нападения Ирана на Израиль. Джо Байден отменил поездку в Делавэр, где должен был провести свой выходной в резиденции в Рехобот-Бич.

Иран планирует атаковать Израиль после недавнего удара по зданию посольства в сирийском Дамаске. Тогда был ликвидирован Мохаммед Хади Хаджи Рахими, который был одним из топ-генералов КСИР. Удар произошел на территории иранского посольства, поэтому это трактуют как прямой удар по Ирану. Вместе с тем Израиль официально не брал на себя ответственности за удар.

По данным катарского издания Al Jazeera, США считают, что Иран может начать боевые действия сегодня, 13 апреля вечером или завтра утром, 14 апреля. Министр обороны Йоав Галлант заявил, что он внимательно следит за действиями Ирана и его прокси. Он посоветовал израильтянам прислушиваться к любым приказам, которые могут быть изданы командованием фронта войск.

В украиноязычной версии израильского издания "Детали" приводят указания Службы тыла. Из-за угрозы безопасности в Израиле с 13 по 15 апреля объявили такие ограничения:

запрет образовательной деятельности;

нельзя проводить массовые собрания на открытых площадках численностью до 100 человек и до 300 человек в здании;

пляжи закрыты для посещения;

рабочее место можно использовать, но при условии наличия в зданиях укрытий.

Объявление от Службы тыла

Однако в зависимости от региона ограничения могут меняться. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Иран понесет ответственность за дальнейшую эскалацию. Израиль готов ответить на любую агрессию и не оставит все без ответа.

Напомним, 12 апреля СМИ писали, что Иран может напасть на Израиль в течение следующих двух суток.

13 апреля иранские военные захватили израильский танкер в Ормузском проливе. В заложники попали 20 моряков из Филиппин.