Военные Ирана захватили израильский танкер в Ормузском проливе: что известно (видео, карта)

Судя по видео, которое распространяется в сети, судно, связанное с израильским миллиардером Эялем Офером и его компанией Zodiac Group, было взято на абордаж прямо с вертолета Ми-17. В заложники попали 20 филиппинских моряков.

Related video

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 13 апреля захватил контейнеровоз MSC ARIES, идущий по направлению к Персидскому заливу под португальским флагом. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Инцидент произошел примерно в 50 морских милях к северо-востоку от портового города Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Фото: Google Maps

Судно, связанное с израильским миллиардером Эялем Офером и его компанией Zodiac Group, было взято на абордаж. Судя по видео, которое распространяется в сети, спецназ Ирана десантировался на борт судна без парашютов прямо с вертолета Ми-17. В заложники попали 20 филиппинских моряков.

На видео коммандос спустились на штабель контейнеров, стоящих на палубе судна. Было слышно, как член экипажа корабля говорит морякам: "Не выходите". Можно рассмотреть, как один коммандос стоит на коленях над остальными, чтобы обеспечить им потенциальное прикрытие.

Хотя агентство AP, в распоряжении которого оказалось это видео, не смогло сразу проверить его, однако все действия, которые там происходили, соответствовали операции абордажа, а вертолет, судя по всему, использовался иранской военизированной Революционной гвардией, которая в прошлом совершала другие рейды на корабли.

Пока официальных комментариев иранских властей не последовало.

От комментариев отказалась и компания Zodiac Group.

Сам контейнеровоз MSC ответил не сразу. Последний раз он выходил на связь в районе Дубая на пути к Ормузскому проливу, а затем отключил транспондер, поскольку израильские корабли, следующие этим маршрутом, обычно так делают так.

Ситуация в регионе

Инцидент произошел на фоне резкого обострения напряженности между Ираном и Западом, в том числе Израилем. Вместе с тем захват судна был осуществлен в водах Фуджейры, где с 2019 года состоялась целая серия взрывов и угонов самолетов.

Фуджейра, расположенная на восточном побережье ОАЭ, является основным портом в регионе, где суда могут принимать новые нефтяные грузы, забирать припасы или обменивать экипаж.

Фото: Википедия

Ормузский пролив между Ираном и Оманом, шириной 55 километров, считается одним из важнейших маршрутов мирового экспорта нефти. США регулярно обвиняют иранский флот в препятствовании гражданскому судоходству в этой акватории и прилегающем к ней Оманском заливе.

Напомним, что после израильского авиаудара по посольству Ирана в Сирии, в результате которого были убиты два бригадных генерала, Тегеран пригрозил Израилю возмездием. Аналитики отмечают, что страны находятся на грани военной эскалации.

Важно

Более 100 БПЛА и десятки ракет: Иран может атаковать Израиль в ближайшие часы, – CBS News

Напомним, Фокус писал, что The Wall Street Journal 12 апреля сообщила, что Иран обсуждает план нападения, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее, 11 апреля, агентство Bloomberg сообщало, что США и их союзники считают, что Иран может атаковать объекты в Израиле уже в ближайшие дни.