Более 100 БПЛА и десятки ракет: Иран может атаковать Израиль в ближайшие часы, – CBS News

По мнению экс-сотрудника "Моссада" Симы Шайн, Тегеран, вероятно, попытается ударить по военным объектам Израиля, что может привести к "огромной эскалации".

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Американские чиновники считают, что Иран в течение ближайших нескольких часов может совершить масштабную атаку на Израиль в ответ на удар по Дамаску, в результате которого погибли высокопоставленные иранские офицеры. Об этом пишет CBS News со ссылкой на свои источники.

Два неназванных чиновника США сообщили журналистам, что атака может произойти уже в пятницу, 12 апреля. По их информации, Тегеран может задействовать более 100 БПЛА и десятки ракет для ударов по израильских военных объектах.

По мнению официальных лиц, Израилю будет сложно защититься от нападения такого масштаба. При этом источники издания не исключают, что Иран может совершить менее крупную атаку, чтобы избежать резкой эскалации.

Как отмечают журналисты, удар со стороны Ирана ожидается в любое время, поэтому Госдеп США призвал американцев в Израиле не покидать крупные города, которые лучше защищены от обстрелов системой "Железный купол".

Эксперт по безопасности и бывший сотрудник израильской национальной разведки "Моссад" Сима Шайн, рассказала изданию, что тревога по поводу полномасштабной войны, вероятно, высока "с обеих сторон, как в Израиле, так и в Иране".

"Они попытаются сделать это на вооруженных силах или каком-либо военном объекте. Но вопрос будет в ущербе. Если будет много раненых, убитых или раненых… Я думаю, что это может привести к огромной эскалации", — считает Шайн.

Напомним, 12 апреля, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран сейчас обсуждает план нападения и окончательное решение еще не принято. В свою очередь израильский премьер-министр заявил о готовности к ответному удару.

Ранее, 11 апреля, издание Bloomberg сообщало, что США и их союзники считают, что Иран может атаковать военные и правительственные объекты Израиля уже в ближайшие дни. По словам журналистов, потенциальная атака возможна с использованием Тегераном высокоточных ракет.