Понад 100 БПЛА і десятки ракет: Іран може атакувати Ізраїль найближчими годинами, — CBS News

На думку ексспівробітника "Моссаду" Сіми Шайн, Тегеран, імовірно, спробує вдарити по військових об'єктах Ізраїлю, що може призвести до "величезної ескалації".

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Американські чиновники вважають, що Іран протягом найближчих кількох годин може здійснити масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на удар по Дамаску, внаслідок якого загинули високопосадовці — іранські офіцери. Про це пише CBS News з посиланням на свої джерела.

Два неназвані чиновники США повідомили журналістам, що атака може відбутися вже в п'ятницю, 12 квітня. За їхньою інформацією, Тегеран може залучити понад 100 БПЛА і десятки ракет для ударів по ізраїльських військових об'єктах.

На думку офіційних осіб, Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Водночас джерела видання не виключають, що Іран може здійснити меншу атаку, щоб уникнути різкої ескалації.

Як зазначають журналісти, удар з боку Ірану очікується в будь-який час, тому Держдеп США закликав американців в Ізраїлі не залишати великі міста, які краще захищені від обстрілів системою "Залізний купол".

Експерт з безпеки і колишній співробітник ізраїльської національної розвідки "Моссад" Сіма Шайн, розповіла виданню, що тривога з приводу повномасштабної війни, ймовірно, висока "з обох сторін, як в Ізраїлі, так і в Ірані".

"Вони спробують зробити це на збройних силах або якомусь військовому об'єкті. Але питання буде в збитках. Якщо буде багато поранених, убитих або поранених... Я думаю, що це може призвести до величезної ескалації", — вважає Шайн.

Нагадаємо, 12 квітня, газета The Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Іран наразі обговорює план нападу і остаточне рішення ще не ухвалено. Зі свого боку ізраїльський прем'єр-міністр заявив про готовність до удару у відповідь.

Раніше, 11 квітня, видання Bloomberg повідомляло, що США та їхні союзники вважають, що Іран може атакувати військові та урядові об'єкти Ізраїлю вже найближчими днями. За словами журналістів, потенційна атака можлива з використанням Тегераном високоточних ракет.