Ефективний удар: в Сирії ліквідовано важливих генералів КВІР

Мохаммад Резой Захед — один з ключових в Корпусі вартових ісламської революції. Його ліквідували під час авіаудару по резиденції поблизу посольства Ірану в Сирії.

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По сирійському Дамаску було завдано потужного авіаційного удару по одній з резиденцій біля посольства Ірану в Сирії. Про це повідомляє Al Arabiya.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану підтвердив, що в понеділок, 1 квітня було вбито семеро офіцерів. Атака відбулася по одній з резиденцій посольства Ірану в Сирії. В МЗС Ірану назвали удар порушенням всіх міжнародних конвенцій. Відомо, що в наслідок удару ліквідовано генерала Мохаммада Резой Захеді і Мохаммада Хаді Хаджи Рахіми.

Мохаммад Резой Захеді ліквідували ударом в Сирії

Мохаммад Резой Захеді — важлива особа в КВІР. Він був командувачем повітряних і сухопутних сил Корпусу вартових, а пізніше відповідав за Ліванський напрямок і відповідав за військове розширення Ірану в Сирії. Також він був старшим командиром сил Кудс — елітного воєнізованого підрозділу. Разом з ним ліквідували бригадного генерала Хадж Хусейна Амін Асдуллу, який був заступником Захеді і бухгалтером.

В ударі звинуватили Повітряні сили Ізраїля, проте там не коментували удар. Також в Reuters пишуть, що після нападу ХАМАС на Ізраїль в жовтні 2023 року ізраїльські військові почали активно бити по іранських проксі в усьому регіоні. Проте вперше обʼєктом для удару став комплекс посольства Ірану в Сирії.

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Іран є вірним союзником президента Сирії Башара Асада. Тегеран відіграє важливу роль у конфлікті з його початку в 2011 році. Іран відправив тисячі іранських та іноземних бойовиків на підтримку сирійського режиму.

Нагадаємо, Іранські проксі атакували передовий ізраїльський корвет, але безпілотник промахнувся.

Раніше в Ірані показали дрон Gaza, який здатний нести 13 бомб на відстань до 2000 км.