Іран атакував передовий ізраїльський корвет: що відомо про удар (фото)

Ісламісти запустили ударний дрон з території Іраку. Він пролетів над Саудівською Аравією або Йорданією, щоб спробувати уразити корвет класу Sa'ar 6.

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Корвет класу Sa'ar 6 Військово-морських сил Ізраїля став цілю для ударного безпілотника великої дальності, який було запущено з Іраку. Про це повідомляє The War Zone.

Ізраїльський корвет стояв в доці в Ейлаті в Акабській затоці. Дрон врізався у велику будівлю складу на пірсі поруч із ним. Після цього удару Ізраїль завдав окремий авіаудар по будівлі поруч з посольством Ірану в Дамаску. Було ліквідовано високопоставлене іранське військове керівництво.

Супутникові зображення, які були зроблені на ранок після нічної атаки на Ейлат показують, що Sa'ar 4,5 і Sa'ar 6 були поруч від місця прильоту безпілотника. Відтак автори вважають, що саме передовий корвет класу Sa'ar 6 був ціллю.Відповідальність за удар на себе взяла "Харакат Хезболла Ан-Нуджаба" — це проіранське, шиїтське угруповання, яке діє в Іраку.

"Це дуже серйозний інцидент", — заявив контрадмірал Даніель Хагарі, речник Армії оборони Ізраїля.

Він також додав, що ударний БПЛА було виготовлено в Ірані так само ця країна стоїть за управлінням удару. ЦАХАЛ вчиться з цього інциденту, щоб покращити свою протиповітряну оборону в районі Ейлату.

Корвет знаходився біля пірсу в Ейлаті

Корвет Sa'ar 6 є критично важливим активом у Чорному морі як ніколи раніше, пишуть автори. Єменські хусити неодноразово атакували Ізраїль через південний напрямок. Більшість атак були відбиті ВМС США, які знаходяться на півночі Червоного моря. Також ізраїльські військові покладаються на свої засоби ППО і авіацію, щоб збивати ворожі ракети і дрони.

БПЛА мав пролетіти над Саудівською Аравією або Йорданією, щоб уразити обʼєкт на півдні Ізраїля

Дрони можуть літати різними маршрутами до своїх цілей, використовуючи автопілот для досягнення цілей, на які вони націлені. Відстань між південно-західним кордоном Іраку та Ейлатом становить щонайменше 500 км. Безпілотник повинен був пролетіти над Йорданією або Саудівською Аравією, щоб досягти свого кінцевого пункту призначення.

Нагадаємо, в Міноборони Ізраїлю заявили, що Повітряні сили задіяли новітній розвідувальний літак ORION.

Раніше ЗМІ писали, що США схвалили продаж Ізраїлю тисяч авіабомб і винищувачі F-35A на мільярди доларів.