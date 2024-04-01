Ізраїльські ВПС задіяли новітній розвідувальний літак ORON (відео)

Після створення літак швидко був доведений до бойового стану і вже налітав сотні годин, виконавши близько 100 вильотів.

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Ізраїльські ВПС у повітряних операціях проти терористів ХАМАС застосовують новий розвідувальний літак ORON. Машина після її створення пройшла всі необхідні випробування і швидко досягла бойової готовності, провівши в повітрі сотні годин. Про це 26 березня повідомили в Міноборони Ізраїлю.

"Літак швидко надійшов у бойову готовність для використання в операції "Залізні мечі" і вже налітав сотні годин, здійснивши близько 100 бойових вильотів", — йдеться в повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Літак розроблено Управлінням оборонних досліджень і розробок Міністерства оборони (DDR&D), компанією Israel Aerospace Industries (IAI) і ВПС Ізраїлю (IAF). ORON створений на базі бізнес-джета Gulfstream G550, оснащений вдосконаленим радаром з активною решіткою електронного сканування (AESA) виробництва Elta, а також датчиків електрооптичної та сигнальної розвідки (SIGINT) і передових систем обробки даних.

В ізраїльському Міноборони зазначили, що машина вирізняється здатністю виконувати широкий спектр розвідувальних завдань за один політ і передавати інформацію в режимі реального часу для всіх відповідних служб.

"Ми створили машину, яка вміє виявляти тисячі цілей за лічені секунди. Вона обробляє тисячі кілометрів території з ювелірною точністю", — наголосили ізраїльські військові.

ORON призначений для розвідки, спостереження і рекогносцировки та може перебувати в повітрі до 9 годин, збираючи інформацію в радіусі тисячі кілометрів. Отримані дані потім обробляються в режимі реального часу за допомогою технологій штучного інтелекту, забезпечуючи підтримку наступальним діям дружньої авіації.

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Раніше повідомлялося, що сили НАТО мають намір замінити свій застарілий парк літаків AWACS часів Холодної війни на воєнізовану версію комерційного літака Boeing 737. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, такий крок пов'язаний з тим, що літаки спостереження і управління мають вирішальне значення для колективної оборони блоку.