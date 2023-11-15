НАТО замінить літаки-розвідники системи AWACS на модифіковані Boeing 737, — Столтенберг

За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони блоку.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО замінить свій застарілий парк літаків-розвідників системи AWACS, що перебувають на озброєнні з часів Холодної війни 1980-х років, на воєнізовану версію комерційного літака Boeing 737. Апгрейд обійдеться альянсу в мільярди євро. Про це в середу, 15 листопада, повідомило агентство Reuters.

Діючи як літаюча радіолокаційна вишка, літаки AWACS (з бортовою системою попередження та управління) з характерними дев'ятиметровими обтічниками на спині були "очима" НАТО в небі з 1982 року.

Завдяки обертовому радару модифіковані літаки Boeing 737 можуть виявляти літаки на відстані понад 400 кілометрів.

За даними НАТО, вони здатні контролювати територію площею близько 300 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює розміру Польщі, а також виявляти наземні цілі, такі як кораблі.

Щоб замінити старі літаки AWACS, НАТО планує закупити шість літаків Boeing E-7 A Wedgetail, водночас підписання контракту очікують у 2024 році, а перший літак буде готовий до бойової експлуатації до 2031 року.

"Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, і я вітаю готовність союзників інвестувати у висококласні можливості. Ці інвестиції в новітні технології демонструють силу трансатлантичного оборонного співробітництва, оскільки ми продовжуємо адаптуватися до більш нестабільного світу", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

У НАТО не уточнили, чому вирішили замінити свій парк із 14 літаків ДРЛО лише шістьма літаками Wedgetail, але заявили, що нові літаки матимуть кращі можливості та будуть дорожчі за їхніх попередників.

Парк систем AWACS, що базуються на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині, широко використовувався для місій спостереження НАТО на східному фланзі альянсу після нападу Росії на Україну.

У минулому ці літаки підтримували місії НАТО на Балканах, в Афганістані та Іраку, а також такі заходи, як чемпіонат світу з футболу 2006 року в Німеччині.

Під час конфлікту літаки AWACS можуть не тільки забезпечувати радіолокаційний супровід винищувачів, кораблів і центрів управління союзників, а й передавати бойовим літакам НАТО цілевказування.

Літаки, один із небагатьох активів, якими фактично володіє НАТО, укомплектовані багатонаціональними екіпажами з 19 країн-союзників.

Нагадаємо, ВПС Росії отримали модернізований літак ДРЛО А-50У. Головний конструктор концерну "Вега" В'ячеслав Міхєєв зізнався, що російські військові гостро потребують таких літаків з урахуванням ведення бойових дій в Україні. Адже вони нібито дадуть змогу оперативно відстежувати повітряні об'єкти ЗСУ та "ефективно їм протидіяти".

Раніше Фокус писав, що Ізраїль очікує отримати новітній літак-розвідник ORON з безпрецедентними можливостями. Літак призначений для розвідки, спостереження і рекогносцировки. ORON оснащений новітніми сенсорами і системами C4I, може перебувати в повітрі до 9 годин і зібрати інформацію в радіусі тисячі кілометрів.