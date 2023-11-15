НАТО заменит самолеты-разведчики системы AWACS на модифицированные Boeing 737, – Столтенберг

По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, самолеты наблюдения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны блока.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО заменит свой устаревший парк самолетов-разведчиков системы AWACS, находящихся на вооружении со времен Холодной войны 1980-х годов, на военизированную версию коммерческого самолета Boeing 737. Апгрейд обойдется альянсу в миллиарды евро. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило агентство Reuters.

Действуя как летающая радиолокационная вышка, самолеты AWACS (с бортовой системой предупреждения и управления) с характерными девятиметровыми обтекателями на спине были "глазами" НАТО в небе с 1982 года.

Благодаря вращающемуся радару модифицированные самолеты Boeing 737 могут обнаруживать самолеты на расстоянии более 400 километров.

По данным НАТО, они способны контролировать территорию площадью около 300 тысяч квадратных километров, что примерно равняется размеру Польши, а также обнаруживать наземные цели, такие как корабли.

Чтобы заменить старые самолеты AWACS, НАТО планирует закупить шесть самолетов Boeing E-7 A Wedgetail, при этом подписание контракта ожидается в 2024 году, а первый самолет будет готов к боевой эксплуатации к 2031 году.

"Самолеты наблюдения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны НАТО, и я приветствую готовность союзников инвестировать в высококлассные возможности. Эти инвестиции в новейшие технологии демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества, поскольку мы продолжаем адаптироваться к более нестабильному миру", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО не уточнили, почему решили заменить свой парк из 14 самолетов ДРЛО только шестью самолетами Wedgetail, но заявили, что новые самолеты будут иметь лучшие возможности и будут дороже, чем их предшественники.

Базирующиеся на авиабазе Гайленкирхен в Германии парк систем AWACS широко использовался для миссий наблюдения НАТО на восточном фланге альянса после нападения России на Украину.

В прошлом эти самолеты поддерживали миссии НАТО на Балканах, в Афганистане и Ираке, а также такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу 2006 года в Германии.

В ходе конфликта самолеты AWACS могут не только обеспечивать радиолокационное сопровождение истребителей, кораблей и центров управления союзников, но и передавать боевым самолетам НАТО целеуказания.

Самолеты, один из немногих активов, которыми фактически владеет НАТО, укомплектованы многонациональными экипажами из 19 стран-союзников.

Напомним, ВВС России получили модернизированный самолет ДРЛО А-50У. Главный конструктор концерна "Вега" Вячеслав Михеев признался, что российские военные остро нуждаются в таких самолетах с учетом ведения боевых действий в Украине. Ведь они якобы позволят оперативно отслеживать воздушные объекты ВСУ и "эффективно им противодействовать".

Ранее Фокус писал, что Израиль ожидает получить новейший самолет-разведчик ORON с беспрецедентными возможностями. Самолет предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки. ORON оснащен новейшими сенсорами и системами C4I, может находиться в воздухе до 9 часов и собрать информацию в радиусе тысячи километров.