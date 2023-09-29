НАТО відправляє до Литви літаки AWACS, щоб стежити за активністю Росії

Літаки AWACS є ключовим засобом раннього попередження для Альянсу, здатним виявляти ворожі ракети за сотні кілометрів.

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НАТО тимчасово розмістить у литовському місті Шяуляй літаки спостереження повітряної системи попередження й управління AWACS. Вони спостерігатимуть за активністю російських військових поблизу кордонів Альянсу. Про це повідомила пресслужба НАТО.

Перший з двох літаків 28 вересня прибув на базу у Литві. Відомо, що AWACS здатні виявляти ворожі літаки й ракети, системи ППО та багато іншого на відстані понад 400 кілометрів, а це робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.

"Агресивна війна Росії проти України посилила нашу увагу до безпекового середовища в регіоні Балтійського моря", — заявив виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Вайт.

Також він подякував Литві за розміщення літака AWACS, адже, за його словами, це важливий внесок у спільну безпеку.

У відповідь на війну Росії в Україні Альянс посилив свою повітряну присутність у східній частині НАТО за допомогою винищувачів, літаків спостереження і танкерів.

У преслужбі заявили, що після ударів російських безпілотників поблизу території НАТО Сполучені Штати минулого тижня розгорнули чотири додаткові винищувачі F-16 в Румунії для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

З лютого 2022 року літаки НАТО AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

Найближчими днями AWACS почне свої розвідувальні польоти над територією Альянсу.

"Планується, що місія триватиме кілька тижнів", – додають у повідомленні.

Зазначені літальні апарати входять до флоту НАТО, який складається з 14 літаків спостереження та базується в Гайленкірхені, Німеччина. Для обслуговування літаків НАТО направить до Литви близько 150 військовослужбовців.

Нагадаємо, 28 вересня CNN повідомили, що у Словаччині скоро пройдуть вибори прем'єр-міністра. При цьому в опитуваннях лідируючі позиції займає партія Роберта Фіцо, який не приховує своїх симпатій до Російської Федерації.