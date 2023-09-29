Хоче припинити допомогу Україні: країна НАТО може отримати проросійського лідера, — CNN

Кандидат у прем'єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо транслює російську пропаганду, заявляючи, що Володимир Путін нібито прийняв рішення про вторгнення в Україну через "українських нацистів і фашистів".

Related video

У Словаччині скоро пройдуть вибори прем'єр-міністра. При цьому в опитуваннях лідируючі позиції займає партія Роберта Фіцо, який не приховує своїх симпатій до Російської Федерації. Про це пише CNN 28 вересня.

Як зазначають автори статті, Словаччина активно підтримує Київ під час повномасштабної війни. Вона прийняла десятки тисяч українських біженців, а також стала першою країною, яка направила в Україну засоби ППО.

Важливо

Словаччина вислала російського дипломата: у МЗС РФ відреагували

Однак, на думку журналістів, з приходом до влади Роберта Фіцо підтримка України з боку Словаччини похитнеться. Політик закликав словацький уряд припинити постачання озброєнь Україні та заявив, що, якщо він стане прем'єром, то Братислава "не буде відправляти ще один раунд боєприпасів".

Крім того, Фіцо говорив, що президент РФ Володимир Путін нібито вирішив вторгнутися в Україну з вини "українських нацистів і фашистів".

Політолог і президент Інституту суспільних зв'язків Григорій Месежников вказав на те, що Фіцо намагається презентувати своє ставлення до РФ як "мирну" ініціативу.

"Він і його союзники стверджують, що нам не слід відправляти зброю в Україну, тому що це затягне війну. Вони кажуть: "Настане мир, якщо ми припинимо постачати зброю в Україну", тому що, якщо ми цього не зробимо, конфлікт закінчиться швидше. Тож, по суті, вони не прихильники миру, вони проросійські", — пояснив експерт.

Роберт Фіцо вже обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини з 2006 до 2010 року, проте був змушений піти у відставку в березні 2018 року після масових протестів, пов'язаних з убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Журналіст публікував інформацію про корупційні дії еліт, зокрема осіб, пов'язаних із Фіцо та його партією.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Словаччина уклала угоду з американською компанією Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС, ще одним постачальником може стати Франція. Таким чином країна позбавляється залежності від палива з Росії.

Ми також повідомляли, що 21 вересня Україна і Словаччина обговорили створення торгової системи, яка б дала змогу зняти заборону на ввезення українських зернових. Міністри двох країн домовилися розробити систему торгівлі зерном, в основі якої була б видача і контроль ліцензій.