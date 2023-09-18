Лідер виборчої компанії у Словаччині виступає проти постачання зброї Україні

Роберт Фіцо також не підтримує вступ України до ЄС, стверджуючи, що розширення Європейського Союзу за рахунок Києва може призвести до Третьої світової війни.

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Колишній прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо, чия партія має змогу перемогти на дострокових парламентських виборах, планує скасувати військову та політичну підтримку України, що стане прямим викликом Європейському Союзу та НАТО, повідомляє Associated Press.

Він і його ліва партія "Smer", як стверджують журналісти, проводять передвиборчу кампанію з чітким проросійським і антиамериканським посилом.

"Якщо Smer буде частиною уряду, ми більше не будемо відправляти в Україну ні зброю, ні боєприпаси", — заявив Фіцо.

Колишній прем'єр також виступає проти санкцій ЄС щодо Росії, ставить під сумнів здатність українських військових витіснити російські війська, що вторглися, і хоче використовувати членство Словаччини в НАТО, щоб заблокувати вступ України. Його повернення до влади може призвести до того, що Словаччина відмовиться від свого демократичного курсу.

Словацька Республіка є стійким прихильником України відтоді, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення понад 18 місяців тому. Словаччина стала другим членом НАТО, який погодився передати Києву свій парк винищувачів МіГ-29 радянської епохи, а також надала систему ППО С-300. Також у лютому 2022 року Словаччина відкрила кордони для українських біженців.

За інформацією журналістів, РФ у Словаччині проводить операції з дезінформації: пропаганда наразі широко поширена у словацьких ЗМІ.

В інтерв'ю AP Фіцо стверджує, що жодні поставки західної зброї в Україну не змінять хід війни. Він заявив, що Європейський Союз і США мають використати свій вплив, щоб змусити Росію та Україну укласти компромісну мирну угоду.

"Наївно думати, що Росія покине Крим. Наївно думати, що Росія коли-небудь відмовиться від контрольованої нею території" в Україні", — заявив Фіцо.

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість переговорів із Москвою доти, доки російські війська не будуть виведені з території України. На своєму саміті в липні лідери НАТО пообіцяли продовжувати постачання зброї та боєприпасів в Україну, але не запропонували жодного захисту під егідою безпеки альянсу.

Фіцо повідомив агентству AP, що він "принципово" виступає проти вступу України до ЄС, заявивши, що "це призведе до Третьої світової війни". Його позиція може ще більше ускладнити прагнення України приєднатися до альянсу.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що Словаччина відмовляється від російського ядерного палива. Майже 60% енергії, виробленої країною, припадає на атомні електростанції, які, своєю чергою, працюють виключно на російському ядерному паливі.

Раніше, 31 липня Фокус писав, що Словаччина відправить Україні перші замовлені САУ Zuzana 2. Західні партнери профінансували виготовлення для України 16 САУ Zuzana 2, які вже є в ЗСУ.