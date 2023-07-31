Словаччина відправить Україні перші замовлені САУ Zuzana 2, – ЗМІ

Західні партнери профінансували виготовлення для України 16 САУ Zuzana 2, які вже є в ЗСУ.

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Данія, Норвегія та Німеччина фінансують для України виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana. 1 серпня ЗСУ відправлять ще 2 машини. Про це повідомляє газета Dennik.

Завтра, 1 серпня, міністр оборони Мартін Скленар та виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Людовіт Одор мають взяти участь в урочистій відправці САУ Zuzana 2 в Україну. За даними видання, подія відбуватиметься о 10:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом).

Всього українська армія отримає 16 новітніх САУ. Партія складатиметься з двох машин. Придбання артилерії фінансує Данія, Норвегія та Німеччина.

Що відомо про САУ Zuzana 2?

Zuzana 2 — це словацька 155-мм самохідна артилерійська установка. Її виробляє компанія ZTS Special. Машина є удосконаленням САУ Zuzana, яка зі свого боку є похідною від vz.77 DANA калібру 152-мм. Довжина ствола складає 52 калібри. Башта машини може обертатися навкого власної осі. Кількість екіпажу зменшена до 3 з 4 осіб.

Основні характеристики Zuzana 2:

калібр — 155 мм

дальність стрільби — від 5,6 до 39,6 км

скорострільність — 5 пострілів за хвилину

боєкомплект — 40 снарядів

Окрім цього кабіна машини має захист від стрілецької зброї та уламків.

Характеристики Zuzana 2

Нагадаємо, 7 липня Україна підписала контракт зі Словаччиною на виробництво 16 Zuzana 2.

1 липня ЗМІ писали, що Україна виготовлятиме разом зі Словаччиною нову САУ Eva.