Eva на базі Zuzana: Україна і Словаччина вироблять нову гаубицю, — ЗМІ

Досвід бойового застосування словацьких гаубиць спонукав Київ налагодити співпрацю з виробником. Відомо, що гаубиця Eva використовуватиме боєприпаси калібру 155 мм.

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Краматорський завод важкого машинобудування домовився виробляти нову гаубицю на збройових заводах Словаччини. Про це повідомило 30 червня видання Denník N.

Переговори відбулися зі словацькою оборонною компанією Konstrukta Defense. ЗСУ можуть отримати концептуально нову гаубицю, компанії підписали меморандум про співпрацю, пише видання.

Словаччина обговорювала з українцями кілька спільних проєктів, усі вони пов'язані з низкою ризиків, констатували журналісти.

"Досвід бойового застосування гаубиць Zuzana спонукав Київ налагодити тісну співпрацю з їхнім виробником — держкомпанією з міста Дубниця-над-Вагом", — ідеться в матеріалі.

Відомо, що нову гаубицю назвуть Eva, її зроблять на основі словацької Zuzana. Eva також використовуватиме боєприпаси калібру 155 мм. Установку адаптують до вимог ЗСУ, запевняють розробники.

Параметри гаубиці Eva не розголошують. Судячи з доступних фото, її артилерійська частина схожа на САУ "Богдана", а шасі — від чеської компанії Таtra.

Нагадаємо, що Іран постачає ЗС РФ китайські 152-мм боєприпаси. У мережі з'явилися фото 152-мм осколково-фугасного снаряда Type 66.

Українські артилеристи нещодавно хвалили гаубиці М777, які ефективно застосовували в Херсонській області. Військові знищили вантажівку "Ведмідь" із гаубицею "Гіацинт-Б" військ РФ.