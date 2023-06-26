"Нищимо ворожу артилерію": бійці ЗСУ про гаубицю М777 з високоточними Excalibur (фото)

Артилеристи кажуть, що Excalibur — це надзвичайно ефективний боєприпас, який гарантовано знищує ціль. Це економить час та звичайні снаряди.

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Українські артилеристи мають на озброєнні гаубиці М777, які нищать ворога в Херсонській області. Про це повідомляє АрміяInform.

Один з підрозділів Військово-морських сил винищує окупантів з американської гаубиці M777, яку у війську прозвали "Три сокири". Російські війська постійно намагаються полювати на гармату, тому артилеристам доводиться діяти максимально швидко, а після відпрацювання маскувати гаубицю й перейти в укриття.

Один з підрозділів Військово-морських сил винищує окупантів з американської гаубиці M777, яку у війську прозвали "Три сокири" Фото: АрміяInform

Здебільшого ми працюємо за контрбатарейною стратегією, тобто полюємо на визначені цілі: ворожу артилерію — це як самохідні, причепні гаубиці, бліндажі та жива сила противника. Днями знищили російську вантажівку "Ведмідь" разом з гаубицею "Гіацинт-Б", — розповів артилерист "Вампір".

Проте окрім бронетехніки військові нищать і живу силу ворога. Робиться це для того, щоб бійці ЗСУ могли закріпитись на позиціях. Військовий з позивним "Козачок" каже, що вони мають різний арсенал боєприпасів до "Трьох сокир", але особисто його профіль — програмування високоточних боєприпасів M982 Excalibur.

Excalibur надзвичайно ефективний, кажуть бійці Фото: АрміяInform

"А це реально надефективна річ, бо працює в режимі "якщо вилетів, то влучив". Скажу так, один такий постріл економить багато ресурсів для ЗСУ: людей, снаряди інших типів, логістику, а найголовніше — час, адже перевага у часі в сучасній війні надзвичайно важлива, — ділиться враженнями "Козачок".

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ повідомили, що ЗСУ почали використовувати САУ "Піон" з американськими 203-мм снарядами.

25 червня у соцмережах показали, як оновлена САУ "Богдана" відстрілялася американським снарядом Excalibur.