Снаряди зі США для радянських гармат: бійці ЗСУ успішно застосовують системи 2С7 "Піон"

Боєприпаси прибули в Україну в межах оголошеної в червні військової допомоги США. Це 203-мм снаряди М106 з арсеналу американської самохідної гаубиці M110.

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Українські артилеристи почали успішно застосовувати американські 203-мм снаряди M106 для самохідних установок 2С7 "Піон" радянського виробництва. Після оголошеного 9 червня нового пакета військової допомоги США, такі боєприпаси вже з'явилися на передовій. Про це 23 червня повідомив "Мілітарний".

Оглядачі зазначають, що спочатку про тип боєприпасів, які відправляться в Україну, не було відомо, тепер з'ясувалося, що це 203-мм осколково-фугасні снаряди M106 з арсеналу американської самохідної гаубиці M110. Маса снаряда становить 91 кілограм, початкова швидкість польоту — 594 м/с. При цьому дальність стрільби — 16,8 км.

Також було підкреслено, що українські артилеристи з моменту повномасштабного вторгнення РФ активно застосовували радянські великокаліберні системи 2С7 "Піон" для ударів по ворожій техніці. Але за понад 15 місяців війни запаси снарядів радянського виробництва закінчуються, тому союзники включили в новий пакет допомоги 203-мм снаряди західного зразка, які підійшли до радянських гармат.

203-мм артилерійські снаряди M106 в Україні, червень 2023 року. Джерело: Twitter/@andriy9221

Самохідна гармата 2С7 "Піон"

Система 2С7 серійно вироблялася на Кіровському заводі в Ленінграді з 1975 року. Основним озброєнням є 203-мм гармата 2А44, що має максимальну скорострільність 1,5 пострілу за хвилину (у модернізованому варіанті 2С7 "Малка" — до 2,5 пострілів за хвилину).

203-мм снаряд M106

Передбачалося, що така гармата має ефективно знищувати особливо важливі об'єкти супротивника, важку техніку й особливо фортифікаційні споруди.

Залежно від застосовуваних боєприпасів дальність стрільби коливається від 13 до 47 км. Наприклад, основним типом боєприпасів є осколково-фугасний заряд 3ВОФ34 масою 110 кг. Його дальність стрільби — 37 км.

Осколково-фугасний заряд 3ВОФ34

Ходова частина виконана на базі основного танка Т-80 і складається з семи пар здвоєних котків і шести пар одинарних підтримувальних. Потужність двигуна — 780 к.с. (у модернізованому варіанті — 840 к.с). Бойова маса — 45 тонн. За такого співвідношення установка може розвивати швидкість по трасі до 50 км на годину.

Нагадаємо, в мережі з'явилися кадри полювання українських артилеристів на російських "колег" із застосуванням данської модернізованої САУ Caesar 8x8. Така установка дає змогу наносити вогневе ураження на дистанції до 40 км, що значно перевищує дальність аналогічних систем у ЗС РФ.