Снаряды из США для советских пушек: бойцы ВСУ успешно применяют системы 2С7 "Пион"

Боеприпасы прибыли в Украину в рамках объявленной в июне военной помощи США. Это 203-мм снаряды М106 из арсенала американской самоходной гаубицы M110.

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Украинские артиллеристы начали успешно применять американские 203-мм снаряды M106 для самоходных установок 2С7 "Пион" советского производства. После объявленного 9 июня нового пакета военной помощи США, такие боеприпасы уже появились на передовой. Об этом 23 июня сообщил "Милитарный".

Обозреватели отмечают, что изначально о типе боеприпасов, которые отправятся в Украину не было известно, теперь же выяснилось, что это 203-мм осколочно-фугасные снаряды M106 из арсенала американской самоходной гаубицы M110. Масса снаряда составляет 91 килограмм, начальная скорость полета — 594 м/с. При этом дальность стрельбы — 16,8 км.

Также было подчеркнуто, что украинские артиллеристы с момента полномасштабного вторжения РФ активно применяли советские крупнокалиберные системы 2С7 "Пион" для ударов по вражеской технике. Но за более 15 месяцев войны запасы снарядов советского производства заканчиваются, поэтому союзники включили в новый пакет помощи 203-мм снаряды западного образца, которые подошли к советским пушкам.

203-мм артиллерийские снаряды M106 в Украине, июнь 2023 года. Источник: Twitter/@andriy9221

Самоходная пушка 2С7 "Пион"

Система 2С7 серийно производилась на Кировском заводе в Ленинграде с 1975 года. Основным вооружением является 203-мм пушка 2А44, имеющая максимальную скорострельность 1,5 выстрела в минуту (в модернизированном варианте 2С7 "Малка" — до 2,5 выстрелов в минуту).

203-мм снаряд M106

Предполагалось, что такое орудие должно эффективно уничтожать особо важные объекты противника, тяжелую технику и особенно фортификационные сооружения.

В зависимости от применяемых боеприпасов дальность стрельбы колеблется от 13 до 47 км. Например, основным типом боеприпасов является осколочно-фугасный заряд 3ВОФ34 массой 110 кг. Его дальность стрельбы – 37 км.

Осколочно-фугасный заряд 3ВОФ34

Ходовая часть выполнена на базе основного танка Т-80 и состоит из семи пар сдвоенных катков и шести пар одинарных поддерживающих. Мощность двигателя — 780 л.с (в модернизированном варианте — 840 л.с). Боевая масса — 45 тонн. При таком соотношении установка может развивать скорость по трассе до 50 км в час.

Напомним, в сети появились кадры охоты украинских артиллеристов на российских "коллег" с применением датской модернизированной САУ Caesar 8x8. Такая установка позволяет наносить огневое поражение на дистанции до 40 км, что значительно превышает дальность аналогичных систем у ВС РФ.