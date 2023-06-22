Датские "Цезари" в деле: в сети появились кадры охоты украинских артиллеристов на "коллег" из РФ

Датский вариант САУ Caesar 8x8 превосходит российские системы по дальности, точности и скорострельности. Если у Caesar дальность стрельбы составляет до 40 км, то такие системы, как 2С3 "Акация" или 2С1 "Гвоздика" стреляют на 20 и 15 км соответственно.

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В начале мая появились первые сведения о поставках в Украину 155-мм артиллерийских систем Caesar, предоставленных Данией. В скорости появились первые кадры охоты украинских артиллеристов на российских "коллег", у которых зачастую техника уступает по дальности и точности. Об этом пишут польские обозреватели Defence 24.

В публикации отмечается, что появление еще одной западной артиллерийской системы позволяет украинским артиллеристам более эффективно наносить огневое поражение оккупантам, которые вооружены системами 2С3 "Акация" или 2С1 "Гвоздика", уступающими САУ Caesar по дальности.

Кроме того датские системы нуждаются в меньшем количестве экипажа за счет использования полуавтоматической системы заряжания. Еще одним преимуществом модернизированной САУ в сравнении с оригиналом — большее количество боеприпасов.

Датский вариант Caesar 8x8

САУ Caesar 8x8 — удлиненный вариант французской 155-мм артиллерийской системы, установленный на шасси чешского грузовика Tatra T-815-7 с трансмиссией 8x8. Дальность действия системы осталась такой же, как и во французском оригинале на шасси 6x6 — 40-42 км при использовании осколочно-фугасных боеприпасов с донным газогенератором (HE ER FB-BB).

Польские эксперты пишут, что в настоящее время ведутся работы по увеличению дальности за счет использования подкалиберных управляемых ракет Leonardo Vulcano GLR, дальность которых может достигать 70 км.

Также среди особенностей Caesar 8x8 — полуавтоматическая система заряжания боеприпасов, боекомплект из 30-36 снарядов, что в два раза больше, чем в варианте 6х6, а также сокращенная численность орудийного расчета — 5 человек. На подготовку системы к стрельбе или уход с огневой позиции уходит 60 секунд.

Отметим, что состоящие на вооружении армии РФ системы 2С3 "Акация" имеют дальность в 20 км, а самоходка 2С1 "Гвоздика" может наносить удары максимально на 15,2 км. Также российские системы уступают "Цезарю" по скорострельности. Французская САУ может выпустить за одну минуту 6 снарядов, в то время, как "Гвоздика" — до 5 снарядов, а "Акация" способна произвести всего 3 выстрела в минуту.

Напомним, министр обороны Алексей Резников опубликовал видео новейших поставок в зону боевых действий 155-мм французских САУ Caesar. Было отмечено, что французские системы уже показали свою эффективность на поле.