"Уничтожаем вражескую артиллерию": бойцы ВСУ о гаубице М777 с высокоточными Excalibur (фото)

Артиллеристы говорят, что Excalibur — это чрезвычайно эффективный боеприпас, который гарантированно уничтожает цель. Это экономит время и обычные снаряды.

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Украинские артиллеристы имеют на вооружении гаубицы М777, которые уничтожают врага в Херсонской области. Об этом сообщает АрмияInform.

Одно из подразделений Военно-морских сил истребляет оккупантов из американской гаубицы M777, которую в войске прозвали "Три топора". Российские войска постоянно пытаются охотиться на пушку, поэтому артиллеристам приходится действовать максимально быстро, а после отработки маскировать гаубицу и перейти в укрытие.

Одно из подразделений Военно-морских сил истребляет оккупантов из американской гаубицы M777, которую в армии прозвали "Три топора" Фото: АрміяInform

"В основном мы работаем по контрбатарейной стратегии, то есть охотимся на определенные цели: вражескую артиллерию — это как самоходные, прицепные гаубицы, блиндажи и живая сила противника. На днях уничтожили российский грузовик "Медведь" вместе с гаубицей "Гиацинт-Б", — рассказал артиллерист "Вампир".

Однако кроме бронетехники военные уничтожают и живую силу врага. Делается это для того, чтобы бойцы ВСУ могли закрепиться на позициях. Военный с позывным "Казачок" говорит, что они имеют разный арсенал боеприпасов к "Трем топорам", но лично его профиль — программирование высокоточных боеприпасов M982 Excalibur.

Excalibur чрезвычайно эффективен, говорят бойцы Фото: АрміяInform

"А это реально сверхэффективная вещь, потому что работает в режиме "если вылетел, то попал". Скажу так, один такой выстрел экономит много ресурсов для ВСУ: людей, снаряды других типов, логистику, а самое главное — время, ведь преимущество во времени в современной войне чрезвычайно важно, — делится впечатлениями "Казачок".

Напомним, 23 июня СМИ сообщили, что ВСУ начали использовать САУ "Пион" с американскими 203-мм снарядами.

25 июня в соцсетях показали, как обновленная САУ "Богдана" отстрелялась американским снарядом Excalibur.