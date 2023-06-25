Обновленная САУ "Богдана" отстрелялась американским снарядом Excalibur (видео)

Несколько месяцев назад министр обороны Алексей Резников анонсировал, что САУ "Богдана" пошла в серию — это первая украинская артустановка под натовский калибр.

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В социальных сетях опубликовали кадры стрельбы обновленной украинской САУ "Богдана" калибра 155-мм. Видео активно распространяют пользователи, передает Фокус.

В видео самоходная артиллерийская установка "Богдана" делает выстрел. Как заявляется, боеприпасом послужил высокоточный Excalibur. Известно, что его максимальная дальность полета может быть более 70 км, что показывали тесты в США. Украинская САУ имеет максимальную заявленную дальность выстрела до 60 км, если применить активно-реактивный снаряд.

Известно, что САУ "Богдана" прошла боевое крещение еще во время освобождения острова Змеиный. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что артустановка пойдет в серию. Позже стало известно, что машина получила обновленное шасси. Теперь "Богдана" может быть на базе КрАЗ, как и было в единственном построенном варианте, MAN или Tatra. Также в сети публиковали фотографии САУ с базой, похожей на переделанный броневик "Варта" от "Украинской бронетехники".

Известны некоторые характеристики обновленной "Богданы". Скорострельность должна составлять до 5 выстрелов в минуту, боекомплект будет составлять 20 снарядов. Также машина имеет обновленную систему автоматического наведения и сопровождения целей. "Богдана" пока является первой и единственной украинской САУ под натовский 155-мм калибр.

Напомним, 4 мая в сети показали, как выглядит производство САУ "Богдана" на новом шасси.