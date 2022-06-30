Украинская САУ "Богдана" сыграла важную роль в освобождении Змеиного, — Залужный (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, российские войска не выдержали украинских ударов по острову, поэтому они покинули Змеиный.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал кадры уничтожения российских объектов на острове Змеиный.

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По словам Залужного, оккупанты не выдержали артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, поэтому они покинули остров Змеиный. Отдельно генерал отметил роль защитников Одесской области и конструкторов САУ "Богдана".

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"Благодарю защитников Одесщины, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", — написал Залужный.

САУ 2С22 "Богдана" разрабатывается силами "КрАЗ". Дальность выстрела — 42 км обычным снарядом и до 60 км активно-реактивным снарядом. Это первая украинская разработка под натовский 155-мм калибр.

Напомним, в Минобороны РФ назвали эвакуацию из острова Змеиный "шагом доброй воли".

26 января в Украине провели стрельбы из САУ "Богдана" со стрельбой на 42 км.