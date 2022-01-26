Стрельбы на 42 км: в Украине завершили предварительные огневые испытания САУ "Богдана" (видео)

В ходе тестов разработчикам удалось провести стрельбы на дистанцию свыше ранее заявленных 40 км без использования специальных снарядов.

Самоходная артиллерийская установка "Богдана" прошла ведомственные испытания Министерства обороны Украины, в ходе которых было совершено 450 выстрелов на дальность 42 км. Об этом сообщает Defense Express.

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Издание получило видео огневых испытаний САУ, которые проходили на полигоне "Алибей" в Одесской области. Стрельбы велись с 12 декабря по 25 января. В "КрАЗ" заявили, что успешное прохождение предварительных испытаний даст возможность принять "Богдану" на вооружение украинской армии уже в этом году.

Отмечается, что ранее представители "КрАЗ" заявляли о максимальной дальности стрельбы стандартным снарядом в 40 км. Однако последние стрельбы показали, что снаряд может поражать цели и на 42 км без использования активно-реактивного снаряда.

[ + – ] Видео испытаний

Для испытательных стрельб использовались 155-мм снаряды турецкого и чешского производства, включая дальнобойные снаряды с улучшенной динамикой HE ERFB-BB от чешской Excalibur Army.

САУ 2С22 "Богдана" разрабатывается силами "КрАЗ". Дальность выстрела — 42 км обычным снарядом и до 60 км активно-реактивным снарядом. На данный момент существует в одном испытательном экземпляре.

Напомним, 20 октября в Одесской области планировались испытания САУ "Богдана". Испытания длятся уже четвертый год. Военные возобновили испытания "Богданы" спустя два года простоя. Они были проведены 27 мая 2021 года. Первый гидровыстрел был выполнен в 2019 году, а саму установку представили в 2018 году.