Стрільби на 42 км: в Україні завершили попередні вогневі випробування САУ "Богдана" (відео)

У процесі тестів розробникам вдалося провести стрільби на дистанцію понад раніше заявлених 40 км без використання спеціальних снарядів.

Самохідна артилерійська установка "Богдана" пройшла відомчі випробування Міністерства оборони України, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км. Про це повідомляє Defense Express.

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Видання отримало відео вогневих випробувань САУ, які проходили на полігоні "Алібей" на Одещині. Стрільби велися з 12 грудня по 25 січня. У "КрАЗ" заявили, що успішне проходження попередніх випробувань дозволить взяти "Богдан" на озброєння української армії вже цього року.

Зазначається, що раніше представники "КрАЗ" заявляли про максимальну дальність стрільби стандартним снарядом 40 км. Однак останні стрільби показали, що снаряд може уражати цілі й на 42 км без використання активно-реактивного снаряда.

[ + – ] Відео випробувань

Для випробувальних стрільб використовувалися 155-мм снаряди турецького та чеського виробництва, враховуючи далекобійні снаряди з покращеною динамікою HE ERFB-BB від чеської Excalibur Army.

САУ 2С22 "Богдан" розробляється силами "КрАЗ". Дальність пострілу — 42 км звичайним снарядом і до 60 км активно-реактивним снарядом. Наразі існує в одному екземплярі.

Нагадаємо, 20 жовтня на Одещині планувалися випробування САУ "Богдана". Випробування тривають уже 4-й рік. Військові відновили випробування "Богдана" через два роки простою. Вони були проведені 27 травня 2021 року. Перший гідропостріл був здійснений у 2019 році, а саму установку представили в 2018 році.