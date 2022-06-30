Разгром России на Змеином. Почему удары ЗСУ по острову были важны

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После оккупации острова Россией Вооруженные силы Украины раз за разом наносили по нему удар, уничтожая как технику, так и живую силу врага. Помимо очевидных причин – не дать возможности россиянам развернуть системы ПВО, организовать там плацдарм для десанта в Одессе и Бессарабии, блокировать морские пути из Одессы и прикрытия "вышек Бойко", есть еще одна, менее очевидная причина для гражданских наблюдателей, но очень важная. Это боевой опыт, фактически прокачка для наших летчиков, артиллеристов, специалистов всех мастей и морпехов. Давайте рассмотрим это подробнее.

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Воздух

Украина наносила удары по Змеиному, в том числе с помощью авиации и ударных БПЛА. Это огромный опыт не только для наших боевых летчиков, но и для командования и операторов. Это координация, умение поражать конкретные цели при ограниченной работе ПВО врага. Умение работать по малым движущимся целями (удары по российским боевым катерам) и умение работать вместе с разведкой в рамках динамически меняющегося поля боя, пусть и в небольшом и ограниченном театре боевых действий.

Системы

Удары наносились артиллерией и ракетами. Мы доподлинно не знаем, были это "Точки-У" или HIMARS (а, может, то и другое), но мы точно знаем, что такие удары наносились, и это тоже уникальный опыт, повышающий грамотность и умение украинских операторов ракетных и артиллерийских систем.

Разведка

Никакие удары невозможны без грамотной и компетентной разведки. Без умения поиска и обнаружения цели, наведение наших сил и фиксации поражений. Более того, это многоуровневая работа, поскольку требовала работы как полевой разведки, так и разведчиков, оперирующих средствами наблюдения, электронной борьбы и координации с разведчиками западных партнеров, предоставляющих данные и информацию с острова и акватории.

Земля и вода

Часто, когда рассуждают о Змеином и ударам по российским частям на острове, то говорят о БПЛА, ракетах и самолетах. И это правильно. Но так же часто забывают, что много работы делалось и силами морской пехоты, расквартированной в Бессарабии. Огромную роль также играли ССО с их морскими операциями. Это спасательные операции, это наблюдение, это патрули и рейды, это взаимодействие с разведкой и операторами ракетных систем и даже непосредственно удары по самому острову (пока я не могу сообщить, как, но время этих историй еще придет).

Резюмируя

Постоянные удары Вооруженных сил Украины в конечном счете вынудили россиян покинуть остров. Неся большие потери, теряя суда, технику и людей, оставаться на этом скалистом клочке суши были настоящим самоубийством. Минобороны РФ уже назвали такое ретирование "жестом доброй воли". Это смешно, потому что совсем недавно где-то мы это уже слышали. Так на языке политического новояза российского зазеркалья называют разгромы и бегство.

Так или иначе, операция по уничтожению российской группировки на этом участке дала украинским военным колоссальный и уникальный опыт сложных и многоуровневых операций. Этот опыт, несомненно, пригодится и еще сыграет свою роль в освобождении юга и востока Украины.

Важно