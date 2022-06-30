Розгром Росії на Зміїному. Чому удари ЗСУ по острову були важливими

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Після окупації острова Росією Збройні сили України щоразу завдавали по ньому удару, знищуючи як техніку, так і живу силу ворога. Крім очевидних причин — не дати можливості росіянам розгорнути системи ППО, організувати там плацдарм для десанту в Одесі та Бессарабії, блокувати морські шляхи з Одеси та прикриття "вишок Бойка" є ще одна, менш очевидна причина для цивільних спостерігачів, але дуже важлива. Це бойовий досвід, фактично прокачування для наших льотчиків, артилеристів, фахівців усіх мастей і морпіхів. Давайте розглянемо це докладніше.

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Повітря

Україна завдавала ударів по Зміїному, зокрема за допомогою авіації та ударних БПЛА. Це величезний досвід не лише для наших бойових льотчиків, а й для командування та операторів. Це координація, вміння уражати конкретну ціль за умов обмеженої роботи ППО ворога. Вміння працювати по малих рухомих цілях (удари по російських бойових катерах) і вміння працювати разом із розвідкою у межах поля бою, що динамічно змінюється, нехай і в невеликому й обмеженому театрі бойових дій.

Системи

Удари завдавалися артилерією і ракетами. Ми достеменно не знаємо, чи були це "Точки-У" чи HIMARS (а, може, те й інше), але ми точно знаємо, що такі удари завдавалися, і це теж унікальний досвід, який підвищує грамотність і вміння українських операторів ракетних і артилерійських систем.

Розвідка

Жодні удари неможливі без грамотної та компетентної розвідки. Без уміння пошуку та виявлення цілі, наведення наших сил і фіксації уражень. До того ж, це багаторівнева робота, оскільки вимагала роботи як польової розвідки, так і розвідників, які оперують засобами спостереження, електронної боротьби та координації з розвідниками західних партнерів, які надають дані й інформацію з острова та акваторії.

Земля та вода

Часто, коли міркують про Зміїний та удари по російських частинах на острові, то говорять про БПЛА, ракети та літаки. І це правильно. Але так само часто забувають, що багато роботи робилося і силами морської піхоти, розквартированої в Бессарабії. Величезну роль також грали ССО зі своїми морськими операціями. Це рятувальні операції, це спостереження, це патрулі та рейди, це взаємодія з розвідкою та операторами ракетних систем і навіть безпосередньо удари по самому острову (поки я не можу повідомити, як, але час цих історій ще настане).

Резюмуючи

Постійні удари Збройних сил України зрештою змусили росіян покинути острів. Зазнаючи великих втрат, втрачаючи судна, техніку та людей, залишатися на цьому скелястому клаптику суші були справжнім самогубством. Міноборони РФ вже назвали таке ретирування "жестом доброї волі". Це смішно, бо нещодавно десь ми це вже чули. Так мовою політичної новомови російського задзеркалля називають розгроми та втечу.

Так чи інакше, операція зі знищення російського угруповання на цій ділянці дала українським військовим колосальний та унікальний досвід складних і багаторівневих операцій. Цей досвід, безсумнівно, стане у пригоді та ще зіграє свою роль у звільненні півдня та сходу України.

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