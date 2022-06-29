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Мнения Российско-украинская война

Принуждение к миру. Почему Россия понимает только силу

"Лучше получить по морде за сопротивление, чем за слезы и мольбы. Первое заставляет врага терять уверенность в своей силе. Второе лишь развращает вражеское самомнение". Мнение.

Дмитрий Мрачник
Дмитрий Мрачник
Журналист, военнослужащий ВСУ
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всу, армия Украины, война, стрельба
Фото: Генштаб ВСУ | Украинские военные работают по позициям армии России

В насилии всегда виноват агрессор, но спасение угнетенных — дело рук самых угнетенных и тех, кого они убедят сотрудничать. Проактивная позиция предполагает подготовку отвечать силой на силу врага, даже если есть вероятность защиты со стороны каких-либо институтов.

Посмотрите на войну с Россией. Украина не только требует поддержки и защиты, иногда довольно грубо, но и самостоятельно сопротивляется, хотя имеет значительно меньше сил и средств. Благодаря яростному сопротивлению сравнительно слабой армии независимость нашей страны сохранена, а сама армия стала сравнительно мощной.

Потому что воюют не только железки, но и люди. На поле боя побеждают не крепкие мышцы, а обычные мышцы и крепкая воля.

Иными словами, все угнетенные и гонимые смогут выпороть свое право только в том случае, если погасят в себе страх и воспитают дисциплину коллективного насильственного действия. Так же, как Вооруженные силы защищают нашу землю и бьют наглого врага, которому плевать на правила и добродетельную репутацию, угнетенные должны бить своих угнетателей. Истории о несправедливости никого не возбуждают, если в них нет противоборства, пусть и безуспешного.

Лучше получить по морде за сопротивление, чем за слезы и мольбы. Первое заставляет врага терять уверенность в своей силе, а еще наращивает собственную силу духа и способность к борьбе. Второе — лишь развращает вражеское самомнение. Воля и право, брошенные как кость собаке, теряются так же легко, как и приобретаются. За правом всегда стоит смелость, решительность и грубая сила.

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