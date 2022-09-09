Свобода и дух бунтарства. Или кто такие украинцы

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Думаю, никто не будет спорить с утверждением, что украинец — это тот, кто определил себя как поборника независимости страны от Таврии до Полесья и от Карпат до Донбасса, в которой нет врожденных царей и аристократов и где царит жажда свободной жизни, индивидуализма, насколько они возможны в современных условиях.

Вы можете быть этническим русским, белорусом, поляком, татарином и т. д., но всем будет наплевать на ваше происхождение, если вы хотите независимости нашей территории, не любите власть надменности и чинов, а также предпочитаете жить своей правдой и не мешать соседям.

Следовательно, украинцы — это те, кто принял соответствующую идентичность, которая строится вокруг нехитрых культурно-политических ценностей: жить по правде, давать по зубам слишком долго сидящим на троне, а также не лезть руками в чужой борщ. И такая идентичность имеет гораздо больше преимуществ, которые сохранят Украину как явление, чем любые другие ее варианты.

Небольшие секты, борющиеся за национальную чистоту, в итоге проиграют, потому что их паства скорее перейдет в "русскую веру", потому что мотивирует шовинизм на порядок сильнее.

То есть если вы этницист — надо помнить, что рано или поздно ваша работа по травле всего недостаточно русско-славянского сыграет роль мостика к великорусскому тщеславию.

Собственно, украинскость не предполагает крепкого укоренения шовинизма по примеру российского, потому что на наших территориях он просто ничего не дает. Вы сколько угодно можете гордиться своей чистокровностью, но в конце концов она не даст вам никакой выгоды — в карьере, любви, политике и т. д. первенство получают либо таланты, либо деньги.

Собственно, у украинского благородства нет ничего общего с фамилией или происхождением от каких-то богачей, которые в своей жизни ни дня не работали. Украинское благородство — это честный труд и нулевая толерантность к несправедливости. Тот больше украинец, у кого есть "яйца" бороться с угнетением.

Само по себе чистокровное происхождение вам ничего не дает, потому что у Украины нет капитала, накапливавшегося в руках коренных семей на протяжении веков, и в конце концов достался вам по праву рождения.

У вас могут быть в предках любые князья или гетманы, однако это даст вам бонус разве что в ролевых играх. Казацкое или повстанческое (бунтарское селянское) происхождение пользуется куда большим уважением среди тех немногих, для кого происхождение имеет хоть какую-то ценность. Гордость за свое происхождение могут иметь только те, кто не может гордиться своими поступками.

Итак, превознося роль происхождения, вы собираете вокруг себя не очень образованных и не совсем трудолюбивых людей. То есть всех тех, кто легко перейдет в группу, где за происхождение дают гораздо больше баллов самолюбию. Например, в группу любителей СССР или "русского мира".

Среди массы сторонников СССР и российского имперства вы не найдете тяги к образованию и сродному труду — в общем, это будут обиженные на мир лентяи, которые хотят быть господами просто потому, что они хорошие и красивые.

Украина — родина бунтарей и повстанцев, людей из низов, которые имеют лишь ощущение справедливости и жилку мужества для борьбы за свободу и достоинство. Всем наплевать на титулованные родословные, потому что они не имеют ни политического, ни финансового значения. Значение имеет только ваша идентичность — кто вы сегодня и за что сражаетесь.

Быть украинцем — значит бороться за свободу и достоинство и не забывать о своем культурном достоянии. Все остальное — пустота, пшик или дурная работа, играющая на руку великороссийским и советским ресентиментам. Борец за национальную чистоту в конце концов найдет понимание только с врагом, который пришел эту нацию уничтожать.

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