Война миров. За что воюют россияне и украинцы

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Украинцы дерутся не просто за свободу и самоопределение своей страны. Любая страна может биться за эти вещи, и даже россияне считают, что преследуют ту же цель, что и мы. Однако детали мотивов выглядят совершенно по-разному.

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Мотивы россиян

Россияне хотят безопасности и немного благополучия для себя и могущества для своего государства. То есть их устроит хорошо укрепленная позиция, возможности для мародерства и осознание того, что любимая Россия наконец-то может кому-то навалять — не проклятым американцам, но хоть украинцам. В этом смысле им все равно, с кем драться.

Кремлевская пропаганда определяет, что Россия ни с кем не воюет, а проводит спецоперацию силами профессионального военного контингента, так что бросать любимый телевизор никому не нужно, достаточно болеть за своих и не болтать лишнего.

Известно лишь то, что российские войска "специально военно оперируют" против Украины — то ли против всего народа, то ли против кучки наркоманов, фашистов и педерастов. Кому как поближе.

С другой стороны, Россия воюет со всем миром — с Америкой, с Европой, с НАТО, а Украина — лишь поле боя, куда коварный Запад посылает оружие и наемников.

То есть в головах врагов намешан пестрый идеологический винегрет, который, тем не менее, не дает четких ответов на вопросы "почему" и "зачем". После контактов с ВСУ россияне понимают, что все не так однозначно, а в плену фрустрируют, потому что осознают, что занимались военными преступлениями против народа, который им никак не угрожал.

Впрочем, известны случаи "амнезии", когда все прозрение вражеских солдат сводится на нет, как только те возвращаются домой из плена. Они резко осознают успехи России, которая уже не воюет так тупо и неловко, как когда-то в Киевской области. И радостно могут вернуться на фронт, ведь позиции укреплены, ипотеку платить надо, да еще и Россия — священное государство. Это как возвратиться на работу с повышенным риском. Правда, риск иногда слишком велик, а "рабочих" матушка-Россия не жалеет.

Мотивы украинцев

Наши военные прекрасно отдают себе отчет в том, что означает русский плен, фильтрационные лагеря, "прокуроры народных республик" или что такое просто оказаться на оккупированной территории. Это долгая и болезненная смерть. Наши люди понимают, что такое "освобождение" и другие эвфемизмы, которыми Россия обозначает геноцид и тактику выжженной земли.

Можно было бы сказать, что они нас ненавидят, но это будет слишком круто. Россияне боятся нас, а значит, готовы на любую жестокость, если она хоть как-то их защитит.

Общепринятыми целями Украины являются восстановление границ, компенсация потерь и гарантии неповторения военной агрессии со стороны соседей. Однако было бы абсурдно пережить все это и не заполучить чего-то большего.

Именно поэтому украинцы демонстрируют наглость: дипломаты требуют помощи и ругают слишком осторожных европейских лидеров таким образом, который в мирное время мог бы вызвать как минимум скандал.

Беженцы в странах Запада наводняют площади на митингах за украинскую победу и иногда больно бьют пропитанных кремлем провокаторов и стада российских эмигрантов, готовых поддержать любую дикость своей родины, но при этом жить в условиях европейского комфорта.

Мы становимся для Запада бесстрашными и решительными бойцами на рубежах свободы, за которыми начинается мрак и угнетение. Мы своей кровью выплачиваем кредит воли и справедливо требуем компенсации.

Мы вдохновляем усталую и отчаявшуюся общественность Запада и своим примером доказываем значение независимости. Мы уже на устах всего мира, поэтому нельзя упустить эти минуты славы.

Важно извлечь из этого пользу, заключающуюся не только в оружии и припасах, но и в собственной гражданской трансформации. Мы проснулись. Но проснутся ли все остальные?

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