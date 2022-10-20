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Мнения Российско-украинская война

Псевдомученики с правом на убийство. Почему россияне уничтожают других

"Россиянам нравится думать о своей исключительности. Это не обязательно обусловлено фашизмом — миллионы этих людей обосновывают свое право на тотальную войну любыми другими способами. Неважно, имперцы они, коммунисты или либертарианцы. Они носители культуры, которая питается кровью". Мнение.

Дмитрий Мрачник
Дмитрий Мрачник
Журналист, военнослужащий ВСУ
eye 88
русский мир, путин, россия, идеология
Фото: ЗЕРКАЛО | Русский мир – одна из идеологий, в рамках которой людям насаждают мысль об исключительности россиян
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Вы можете себе представить, чтобы один человек в стране, где миллионы имеют высшее образование, доступ к любой информации и хоть какое-то подобие частной жизни, смог бы щелкнуть пальцами и заставить всех возненавидеть какой-то другой народ и пойти его уничтожать?

Адольф Гитлер не смог бы посечь Европу на капусту, если бы немцы не были обижены на весь мир и не верили бы в свою уникальность, особенность и неповторимость. Идеи превосходства немецкого народа родились не в головах нацистов, они возникли еще в XIX веке.

Да, фюрер мог удивлять бешеными приказами, однако они целиком укладывались в рамки немецких реалий и стремлений того времени. Немцы уже были готовы пытать и убивать, имели большой опыт и много идей в этом деле. Просто Гитлер вывел все самое темное на поверхность, и некому уже было это сдержать.

Вы думаете, после Второй мировой немцы так внезапно исправились и осознали, что натворили? Еще бы! Нацисты сняли кители, но никуда не делись. Народ впервые осознал ужасы своих преступлений только в семидесятые. И все равно Германия сегодня – главный игрок Европы.

Последние восемь лет Россия даже не была тоталитарным государством, однако Путин добился молчаливого согласия большинства своих сограждан и послал их насмерть — убивать и погибать самим. Просто все те россияне, которые могли бы удержать свою страну от тьмы, в конце концов были не против.

Россиянам нравиться думать о своей исключительности. Это не обязательно обусловлено фашизмом — миллионы этих людей доказывают свое право на тотальную войну любыми другими способами. Неважно, имперцы они, коммунисты или либертарианцы. Они носители культуры, которая питается кровью.

Когда россияне говорят, что ни в чем не виноваты, и поэтому им не стыдно — на самом деле они подразумевают, что не хотят нести ответственность за мрак, который сами взращивали и продолжают лелеять. И неважно, где они — на передовой в Украине или на лестнице ночного клуба в Тбилиси.

Россияне рады осознавать, что их родина, их цивилизация — не уютное место, в котором можно любить и быть счастливым. Это жесткое место, где холодно и все запрещено. Однако эта "небольшая жертва" позволяет почувствовать себя мучениками, имеющими право на убийство. Российская национальная идея – это ур-фашизм. Горе этому народу. Человечным он сможет стать только тогда, когда почувствует на себе все ужасы, которые принес другим.

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