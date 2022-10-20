Псевдомученики с правом на убийство. Почему россияне уничтожают других

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Вы можете себе представить, чтобы один человек в стране, где миллионы имеют высшее образование, доступ к любой информации и хоть какое-то подобие частной жизни, смог бы щелкнуть пальцами и заставить всех возненавидеть какой-то другой народ и пойти его уничтожать?

Адольф Гитлер не смог бы посечь Европу на капусту, если бы немцы не были обижены на весь мир и не верили бы в свою уникальность, особенность и неповторимость. Идеи превосходства немецкого народа родились не в головах нацистов, они возникли еще в XIX веке.

Да, фюрер мог удивлять бешеными приказами, однако они целиком укладывались в рамки немецких реалий и стремлений того времени. Немцы уже были готовы пытать и убивать, имели большой опыт и много идей в этом деле. Просто Гитлер вывел все самое темное на поверхность, и некому уже было это сдержать.

Вы думаете, после Второй мировой немцы так внезапно исправились и осознали, что натворили? Еще бы! Нацисты сняли кители, но никуда не делись. Народ впервые осознал ужасы своих преступлений только в семидесятые. И все равно Германия сегодня – главный игрок Европы.

Последние восемь лет Россия даже не была тоталитарным государством, однако Путин добился молчаливого согласия большинства своих сограждан и послал их насмерть — убивать и погибать самим. Просто все те россияне, которые могли бы удержать свою страну от тьмы, в конце концов были не против.

Россиянам нравиться думать о своей исключительности. Это не обязательно обусловлено фашизмом — миллионы этих людей доказывают свое право на тотальную войну любыми другими способами. Неважно, имперцы они, коммунисты или либертарианцы. Они носители культуры, которая питается кровью.

Когда россияне говорят, что ни в чем не виноваты, и поэтому им не стыдно — на самом деле они подразумевают, что не хотят нести ответственность за мрак, который сами взращивали и продолжают лелеять. И неважно, где они — на передовой в Украине или на лестнице ночного клуба в Тбилиси.

Россияне рады осознавать, что их родина, их цивилизация — не уютное место, в котором можно любить и быть счастливым. Это жесткое место, где холодно и все запрещено. Однако эта "небольшая жертва" позволяет почувствовать себя мучениками, имеющими право на убийство. Российская национальная идея – это ур-фашизм. Горе этому народу. Человечным он сможет стать только тогда, когда почувствует на себе все ужасы, которые принес другим.

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