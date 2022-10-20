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Мнения Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

В обход Киева. Куда будут наступать Беларусь и Россия с севера

"Главные удары будущих сражений будут наноситься с севера, в обход Киева — на Луцк, Ровно, Хмельницкий. Для этого сейчас в Беларуси готовятся места для размещения войск, готовятся к приему самолетов заброшенные военные аэродромы в Зябровке и Лунинце. Они хотят перерезать пути снабжения наших войск, это главная задача". Мнение.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ
eye 777
Лукашенко путин, россия беларусь
Фото: ТАСС | Путин склонил Лукашенко к участию в войне против Украины, Беларусь готовят к вторжению
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Мы наступаем, противник пытается сдержать натиск "старыми силами", затыкает бреши наспех подготовленными мобиками и готовится к генеральному походу для "окончательного решения украинского вопроса".

Возможно, враг взорвет дамбу Каховской ГЭС, чтобы приостановить наступление украинской армии. Возможно даже применит тактическое ядерное оружие на этом участке фронта в качестве меры устрашения, хотя и маловероятно. В любом случае — возьмем мы Херсон сейчас или потеряем Бахмут — решающие бои впереди.

Главные цели будущих сражений будут не на востоке, и не на юге. Чтобы добиться преимущества на Донбассе и выйти к молдавской границе, противнику необходимо перерезать пути снабжения наших войск топливом, боеприпасами, продовольствием. Надо дезорганизовать тыл и завоевать преимущество в воздухе. Надо уничтожить армию.

Поэтому главные удары будущих сражений будут наноситься с севера, в обход Киева — на Луцк, Ровно, Хмельницкий. Для этого сейчас в Беларуси готовятся места для размещения войск, готовятся к приему самолетов заброшенные военные аэродромы в Зябровке и Лунинце.

План простой. Измотать наши наступающие войска в оборонительных боях. Разрушить энергетическую инфраструктуру накануне морозов. Обречь население на холод и голод, подорвать боевой дух, подавить волю к сопротивлению. Мосты, кстати, трогать не будут — они в планах орков играют важную роль для быстрого продвижения вперед.

Важнейший элемент плана — массированные атаки дронов-камикадзе, которые ставят нас перед необходимостью тратить дорогие и дефицитные ракеты ПВО для уничтожения дешевых, многочисленных и опасных целей.

Расчет врага простой: обескровить нашу противовоздушную оборону, оставить ее без советских еще ракет к советским зенитным комплексам, чтобы открыть дорогу бомбардировщикам для нанесения разрушительных ударов тяжелыми авиационными бомбами.

Что нам делать в такой ситуации? — Наступать. Удача улыбается смелым. Противника надо выкинуть за Днепр, который является отличным естественным рубежом обороны, и взять под огневой контроль сухопутный коридор в Крым. Это как минимум.

Надо активно готовить резервы, в чем нам помогают наши западные союзники. Надо укреплять северные рубежи, наносить упреждающие удары по базам врага в Беларуси. Надо ускоренно переходить на западные системы ПВО. А для борьбы с дронами и крылатыми ракетами широко применять скорострельные зенитные автоматы. Надо заново строить низовую, тактическую систему ПВО, от которой практически отказались во всем мире с развитием реактивной авиации.

А еще нам нужны тысячи, десятки тысяч своих дронов-камикадзе для ударов по авиации противника на аэродромах в его глубоком тылу, для уничтожения складов, штабов, баз… Для ответа террором на террор по его энергетической инфраструктуре. Настало время для принятия ответственных решений.

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