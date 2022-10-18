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Мнения Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Просчет Запада. Как Иран всех перехитрил с дронами и почему Россия тоже так может

"Мы вынуждены месяцами безуспешно клянчить у союзников снаряды к HIMARS дальностью 300 км, в то время как противник методично уничтожает наши города и убивает наших людей, не получая симметричного ответа. Полная безнаказанность только увеличивает его аппетиты. Если не наносить симметричных ударов, дронов "внезапно" может стать больше. Значительно больше". Мнение.

Роман Комыза
Роман Комыза
Сооснователь Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналист
eye 3368
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Надо признать, что Запад недооценил возможности военной промышленности Ирана, который способен штамповать десятки тысяч "Шахидов" с дальностью полета около 2000 км.

А мы, в свою очередь, несколько переоценили возможности западных систем современных вооружений, которых, к тому же, нам не так быстро и не так много дают, как следовало бы. И, вместе с тем, сильно недооценили собственные силы и способности по решению аналогичных задач.

Во-первых, по подготовке и развертыванию вокруг и внутри крупных городов специально оснащенных точек по уничтожению дронов, что можно было бы сделать без дополнительного отвлечения средств ПВО и ПРО — и, как говорят многие эксперты, собственными средствами, которых у нас достаточно;

Во-вторых, по массовому производству своих дронов, которые могли бы доставить не меньшие, а то и большие проблемы противнику.

Мы вынуждены месяцами безуспешно клянчить у союзников снаряды к HIMARS дальностью 300 км, в то время как противник методично уничтожает наши города и убивает наших людей, не получая симметричного ответа. Полная безнаказанность только увеличивает его аппетиты.

Я не удивлюсь, если русские в очень скором времени добавят к иранским "Шахидам" свои собственные аналоги, производство которых они вполне могут наладить за несколько месяцев, особенно если получат критически важные компоненты. Иран же получил.

А он по всей логике, как страна под многолетними санкциями, не должен был бы ничего такого получить. Так что не надо списывать Россию со счетов и не стоит считать, что не найдется того, кто ей в этом не поможет.

Иными словами, дронов может "внезапно" стать больше. Значительно больше! Друзья, эта музыка персидских балалаек будет вечной, если не наносить симметричных ударов.

И главное: в нашем частном секторе, все это практически уже есть. Проблема, как и во многом другом, в полной глухоте и слепоте государства, упорно продолжающего не замечать частный сектор как фактор, а я бы сказал, как основу современного ВПК.

Только представьте, куда может долететь аналогичный украинский дрон с дальностью полета 1-2 тыс км, запущенный где-нибудь из Харьковской области. А если одновременно будет запущено 100 таких дронов? И как этот фактор изменит "диспропорцию в возможностях" и дальнейший ход войны.

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