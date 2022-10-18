Просчет Запада. Как Иран всех перехитрил с дронами и почему Россия тоже так может

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Надо признать, что Запад недооценил возможности военной промышленности Ирана, который способен штамповать десятки тысяч "Шахидов" с дальностью полета около 2000 км.

А мы, в свою очередь, несколько переоценили возможности западных систем современных вооружений, которых, к тому же, нам не так быстро и не так много дают, как следовало бы. И, вместе с тем, сильно недооценили собственные силы и способности по решению аналогичных задач.

Во-первых, по подготовке и развертыванию вокруг и внутри крупных городов специально оснащенных точек по уничтожению дронов, что можно было бы сделать без дополнительного отвлечения средств ПВО и ПРО — и, как говорят многие эксперты, собственными средствами, которых у нас достаточно;

Во-вторых, по массовому производству своих дронов, которые могли бы доставить не меньшие, а то и большие проблемы противнику.

Мы вынуждены месяцами безуспешно клянчить у союзников снаряды к HIMARS дальностью 300 км, в то время как противник методично уничтожает наши города и убивает наших людей, не получая симметричного ответа. Полная безнаказанность только увеличивает его аппетиты.

Я не удивлюсь, если русские в очень скором времени добавят к иранским "Шахидам" свои собственные аналоги, производство которых они вполне могут наладить за несколько месяцев, особенно если получат критически важные компоненты. Иран же получил.

А он по всей логике, как страна под многолетними санкциями, не должен был бы ничего такого получить. Так что не надо списывать Россию со счетов и не стоит считать, что не найдется того, кто ей в этом не поможет.

Иными словами, дронов может "внезапно" стать больше. Значительно больше! Друзья, эта музыка персидских балалаек будет вечной, если не наносить симметричных ударов.

И главное: в нашем частном секторе, все это практически уже есть. Проблема, как и во многом другом, в полной глухоте и слепоте государства, упорно продолжающего не замечать частный сектор как фактор, а я бы сказал, как основу современного ВПК.

Только представьте, куда может долететь аналогичный украинский дрон с дальностью полета 1-2 тыс км, запущенный где-нибудь из Харьковской области. А если одновременно будет запущено 100 таких дронов? И как этот фактор изменит "диспропорцию в возможностях" и дальнейший ход войны.

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