Европа плюс Китай против США: каким мог бы быть ответ на новую политику Трампа

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Если Трамп так рвется провернуть Big Deal с русскими, действуя вполне искренне в своих стратегических целях (а это так) чтобы "оторвать Россию от Китая", но собирается делать это не за свой счет, а в ущерб интересам Европы (а это, как уже очевидно, тоже так), то почему бы тогда Европе не использовать эту формулу в своей контрстратегии?

Почему Европе не подмигнуть Китаю? Кто в этих условиях осудит?..

Думаю, что Китай это прекрасно понимает. И уже наверняка выстраивает схемы подходов к европейцам в новых сложившихся условиях. Важно, чтобы европейцы не велись на эти китайские схемы, а выстраивали собственные в духе своих великих европейских предков (divide et impera). Генерировали инициативы на упреждение. Как, собственно, и Украина, которая могла бы сейчас очень органично смотреться как коллективный (в альянсе с другими европейскими странами), так и вполне самостоятельный игрок.

Сближение Европы с Китаем (точнее, неизбежность такого сближения) — это самое быстрое и самое простое противоядие к антиевропейской политике Трампа.

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