OpenAI и энергетический кризис: как интенсивное использование ИИ может обрушить мировую экономику
Что будет происходить быстрее: рост спроса на продукты ИИ или рост ввода в эксплуатацию новых мощностей энергогенерации? Где брать столько энергии в условиях растущего спроса на продукты ИИ-индустрии? Ответы на эти вопросы ищет эксперт, блогер Роман Комыза.
OpenAI увеличила свою мощность в 9 раз (!), начав 2025 год с мощностью ~230 МВт, и планирует превысить 2 ГВт к концу года. Дальше еще интереснее. Согласно публикациям нескольких инсайдеров, Сэм Альтман сообщил во внутренней записке, что OpenAI имеет долгосрочную цель — 250 ГВт к 2033 году, что "превысит текущие энергетические мощности всей Индии".
Сравнение, вероятно, касается пикового спроса на электроэнергию в Индии (недавно ~242–250 ГВт), а не общей установленной мощности (~496 ГВт) или возобновляемых источников энергии (~232 ГВт).
Но в любом случае, сама тенденция, которая видна уже сейчас, и некоторые планы по дальнейшему масштабированию, которые все чаще стали появляться в открытом информационном пространстве, поражают воображение.
Ключевой проблемой на данном этапе становится вопрос о том, где брать столько энергии в условиях растущего спроса на продукты ИИ-индустрии.
Независимо от того, насколько продвинутым уже стал или станет ИИ, спрос на продукты ИИ остается значительно неудовлетворен. Любое решение, под капотом которого находится ИИ и которое сейчас попадает к массовому потребителю или на нишевый рынок, вызывает растущий спрос, триггерит конкурентов и смежные индустрии и вызывает каскадный эффект во всех направлениях мировой экономики… где-то быстрее и заметнее, где-то медленнее и не так очевидно, понятное дело. Это очень хорошо видно на примере молодых компаний, попадающих в поле зрения венчурной индустрии. Но я сейчас не об этом.
Продукты ИИ, которые:
- уже стали привычны и завоевывают все большую аудиторию, вызывая сетевой эффект,
- заставляют двигаться в том же направлении конкурентов и запуская цепную реакцию интеграции компонентов ИИ в смежных индустриях,
- "по аналогии" можно распространить на все новые и новые направления, охватывая новые сектора экономики, страны и регионы (а это всегда происходит, пока жив капитализм),
- г) запускают гонку борьбы за повышение производительности среди самих операторов в индустрии ИИ,
будут создавать все больший спрос на энергию.
И вот тут, внимание, главный вопрос! Что будет происходить быстрее: рост спроса на продукты ИИ или рост ввода в эксплуатацию новых мощностей энергогенерации?Важно
Не следует забывать и о том, что в эту гонку (прямо или косвенно) кроме США также включатся Китай (уже там), Европа, некоторые страны Азии, затем, вероятно, другие регионы… т.к. отдельные продукты ИИ превратятся в "стратегический ресурс", подобный ядерным технологиям и широкий доступ к нему будет сильно ограничен. Т.е каждая страна захочет иметь хоть что-то свое, в пределах возможностей, конечно.
Таким образом, если этот спрос не будет удовлетворен, то нас ожидает масштабный энергетический кризис — и удар по мировой экономике может прийти оттуда, откуда не ждали…
Как уже случалось не раз, особенно с таким "редким явлением", как энергетический кризис.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.