Правда от Илона Маска: что мы увидим в новой Википедии, которую сейчас пишет ИИ Grok

Related video

Wow! Маск замахнулся на Википедию — но не купить, а переписать!.. А точнее: сделать свою, под капотом которой будет его Grok AI.

Речь идет вот о чем: Grokipedia — это энциклопедия xAI с открытым исходным кодом, стремящаяся к максимальной достоверности, переписывая страницы Википедии для устранения предвзятости и добавления контекста.

А вот как описывают это "чудо абсолютной правды" идейные сторонники Маска и xAI, что подтверждает и сам Маск, делая одобрительные комментарии и перепосты этих текстов в своей соцсети X — для понимания сути привожу в виде цитаты:

"Grokipedia станет крупнейшим и самым точным источником знаний в мире для людей и ИИ без ограничений по использованию.

В настоящее время Grok использует огромные объемы вычислений для анализа таких источников, как страницы Википедии, и задается вопросом: что правда, что частично правда, что ложь или что отсутствует?

Затем он переписывает эти страницы, удаляя ложь, исправляя полуправду и добавляя важный и недостающий контекст.

Причина, по которой он станет истинным источником знаний, заключается в том, что он создан исключительно для истины и для того, чтобы направлять к ней… без предвзятости и скрытых мотивов…"

Важно

ИИ врет людям: ChatGPT засорил "Википедию" выдуманными и поддельными фактами

Рекомендую также обратить внимание на то, как выглядят цели проекта Grokipedia, под чем, по сути, подписался сам Маск, сопроводив свой перепост в соцсети X своим жизнеутверждающим и лаконичным "Exactly":

Зачем миру нужна Grokipedia?

Википедия уже не тот нейтральный источник правдивой информации, каким она была когда-то. Ее захватили крайне левые активисты, и она часто используется как инструмент пропаганды, а не как беспристрастная энциклопедия.

Многие ИИ сегодня черпают информацию из интернета, но интернет полон несправедливых взглядов, неверных фактов и тонн ненужной информации.

Grokipedia будет энциклопедией с открытым исходным кодом, сосредоточенной исключительно на ПРАВДЕ.

Grokipedia не будет контролироваться никакими активистами или политическими ангажированностями.

Она будет иметь открытый исходный код и будет бесплатна для всех, станет по-настоящему общедоступным ресурсом без ограничений.

Главная миссия xAI — познать вселенную, а для этого требуется честная, неотфильтрованная информация. Grokipedia — важный шаг к этой цели, потому что невозможно создать правдивый ИИ на предвзятой информации.

Наша цель — сделать Grokipedia мировым стандартом знаний. Однажды каждый человек и каждая система искусственного интеллекта смогут положиться на нее как на надежный источник истины.

Поиск истины — величайшая миссия, и именно за это выступает Grokipedia.

Grokipedia уже на подходе…

Как сообщил сам Илон Маск, первая версия Grokipedia (Version 0.1 early beta) будет опубликована через 2 недели.

Мое мнение (вместо послесловия):

Тенденция крайне любопытная, а главное — заразительная… особенно для тех, у кого есть ресурсы на свой собственный ИИ.

В общем, завтра или через две-три недели)) вы проснетесь в мире, история которого полностью переписана ИИ, но вы этого даже не заметите… впрочем, как обычно)).

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно