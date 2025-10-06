Правда от Илона Маска: что мы увидим в новой Википедии, которую сейчас пишет ИИ Grok
Илон Маск обвиняет Википедию в лживости, которой ее пропитали "левые активисты" — и обещает подарить мира правдивую сетевую энциклопедию, которую сформирует его ИИ Grok. Блогер Роман Комыза предупреждает: завтра или через две-три недели вы проснетесь в мире, история которого полностью переписана ИИ, но вы этого даже не заметите.
Wow! Маск замахнулся на Википедию — но не купить, а переписать!.. А точнее: сделать свою, под капотом которой будет его Grok AI.
Речь идет вот о чем: Grokipedia — это энциклопедия xAI с открытым исходным кодом, стремящаяся к максимальной достоверности, переписывая страницы Википедии для устранения предвзятости и добавления контекста.
А вот как описывают это "чудо абсолютной правды" идейные сторонники Маска и xAI, что подтверждает и сам Маск, делая одобрительные комментарии и перепосты этих текстов в своей соцсети X — для понимания сути привожу в виде цитаты:
"Grokipedia станет крупнейшим и самым точным источником знаний в мире для людей и ИИ без ограничений по использованию.
В настоящее время Grok использует огромные объемы вычислений для анализа таких источников, как страницы Википедии, и задается вопросом: что правда, что частично правда, что ложь или что отсутствует?
Затем он переписывает эти страницы, удаляя ложь, исправляя полуправду и добавляя важный и недостающий контекст.
Причина, по которой он станет истинным источником знаний, заключается в том, что он создан исключительно для истины и для того, чтобы направлять к ней… без предвзятости и скрытых мотивов…"Важно
Рекомендую также обратить внимание на то, как выглядят цели проекта Grokipedia, под чем, по сути, подписался сам Маск, сопроводив свой перепост в соцсети X своим жизнеутверждающим и лаконичным "Exactly":
Зачем миру нужна Grokipedia?
- Википедия уже не тот нейтральный источник правдивой информации, каким она была когда-то. Ее захватили крайне левые активисты, и она часто используется как инструмент пропаганды, а не как беспристрастная энциклопедия.
- Многие ИИ сегодня черпают информацию из интернета, но интернет полон несправедливых взглядов, неверных фактов и тонн ненужной информации.
- Grokipedia будет энциклопедией с открытым исходным кодом, сосредоточенной исключительно на ПРАВДЕ.
- Grokipedia не будет контролироваться никакими активистами или политическими ангажированностями.
- Она будет иметь открытый исходный код и будет бесплатна для всех, станет по-настоящему общедоступным ресурсом без ограничений.
- Главная миссия xAI — познать вселенную, а для этого требуется честная, неотфильтрованная информация. Grokipedia — важный шаг к этой цели, потому что невозможно создать правдивый ИИ на предвзятой информации.
- Наша цель — сделать Grokipedia мировым стандартом знаний. Однажды каждый человек и каждая система искусственного интеллекта смогут положиться на нее как на надежный источник истины.
- Поиск истины — величайшая миссия, и именно за это выступает Grokipedia.
Grokipedia уже на подходе…
Как сообщил сам Илон Маск, первая версия Grokipedia (Version 0.1 early beta) будет опубликована через 2 недели.
Мое мнение (вместо послесловия):
Тенденция крайне любопытная, а главное — заразительная… особенно для тех, у кого есть ресурсы на свой собственный ИИ.
В общем, завтра или через две-три недели)) вы проснетесь в мире, история которого полностью переписана ИИ, но вы этого даже не заметите… впрочем, как обычно)).
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.