Новое приложение объединяет Википедию и TikTok: как работает этот "суррогат"

У WikiTok нет рекламы, видео, уведомлений и других функций, которые социальные сети часто используют для удержания пользователей.

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На прошлой неделе разработчик приложений из Нью-Йорка Айзек Джемаль создал сайт под названием WikiTok. Об этом пишет Interesting Engineering.

Приложение похоже на TikTok, однако пользователи могут пролистывать бесконечный поток статей Wikipedia. У программы нет инвазивного алгоритма, который отслеживает и подталкивает к скучному, шаблонному контенту с наименьшим общим знаменателем. Нет и рекламы, видео, уведомлений и других функций, которые социальные сети часто используют, чтобы не отпускать пользователей.

WikiTok работает через мобильные и настольные браузеры, и пользователи прокручивают случайный список статей Wikipedia, выбранных из API Wikipedia. Если попадется тема, которая покажется интересной, можно просто нажать "Подробнее", чтобы открыть страницу в браузере.

Твит Тайлера Ангерта "безумная идея: вся Википедия на одной прокручиваемой странице" привлек внимание венчурного капиталиста Bloomberg Beta Джеймса Чама, который предложил усовершенствованную концепцию: "Еще лучше — бесконечно прокручиваемая страница Википедии, основанная на том, что вас интересует". Название "WikiTok" родилось в результате продолжения Чама.

Приложение поддерживает 14 языков и предлагает такие функции, как предварительный просмотр статей и обмен между платформами, работая на современном технологическом стеке, включающем React 18, TypeScript, Tailwind CSS и Vite.

Ранее сообщалось, что новая модель ChatGPT вышла из-под контроля людей. По словам тестировщиков, ИИ-модели очень подробно излагают свои планы и часто используют такие выражения, как "саботаж", "ложь" и "манипуляция".