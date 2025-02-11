Новий додаток об'єднує Вікіпедію і TikTok: як працює цей "сурогат"

У WikiTok немає реклами, відео, повідомлень та інших функцій, які соціальні мережі часто використовують для утримання користувачів.

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Минулого тижня розробник додатків із Нью-Йорка Айзек Джемаль створив сайт під назвою WikiTok. Про це пише Interesting Engineering.

Додаток схожий на TikTok, проте користувачі можуть перегортати нескінченний потік статей Wikipedia. У програми немає інвазивного алгоритму, який відстежує і підштовхує до нудного, шаблонного контенту з найменшим спільним знаменником. Немає і реклами, відео, сповіщень та інших функцій, які соціальні мережі часто використовують, щоб не відпускати користувачів.

WikiTok працює через мобільні та настільні браузери, і користувачі прокручують випадковий список статей Wikipedia, обраних з API Wikipedia. Якщо попадеться тема, яка здасться цікавою, можна просто натиснути "Детальніше", щоб відкрити сторінку в браузері.

Твіт Тайлера Ангерта "божевільна ідея: вся Вікіпедія на одній прокручуваній сторінці" привернув увагу венчурного капіталіста Bloomberg Beta Джеймса Чама, який запропонував вдосконалену концепцію: "Ще краще — нескінченно прокручувана сторінка Вікіпедії, що ґрунтується на тому, що вас цікавить". Назва "WikiTok" народилася в результаті продовження Чама.

Додаток підтримує 14 мов і пропонує такі функції, як попередній перегляд статей і обмін між платформами, працюючи на сучасному технологічному стеку, що включає React 18, TypeScript, Tailwind CSS і Vite.

Раніше повідомлялося, що нова модель ChatGPT вийшла з-під контролю людей. За словами тестувальників, АІ-моделі дуже докладно викладають свої плани і часто використовують такі вирази, як "саботаж", "брехня" і "маніпуляція".