Золото побеждает доллар — как политический закат США отражается на валютном рынке и наших карманах

Не ищите тайные знаки "победы над победителем" в кулуарах очередной сходки участников ШОС в Китае.

Победитель и главный бенефициар победы во Второй Мировой войне, зафиксировавший это знаменательное событие 20 века историческим актом, подписанным на борту линкора "Миссури" (кстати, 2 сентября 1945 года, а не "третьего сентября") для победы над самим собой, только теперь уже в 21 веке, все сделал сам. Или почти все… но исключительно сам!

Сборище автократов глобального юга и примкнувших к ним диктаторов некоторых территорий "условного севера", делающих самодовольные коллективные селфи на саммите ШОС в Тяньцзине, к этому не причастны. Они — следствие, а не причина.

Хотя для них данное мероприятие и последующие масштабные празднования, приуроченные к 80-й годовщине окончания Второй Мировой войны, включая военный парад в Пекине — это ни что иное, как новый "символ победы". Но только не той победы, во Второй Мировой, как это ими декларируется, а победы сейчас, над ее главным победителем — именно этот месседж был предъявлен городу и миру в Пекине.

Конечно, это еще не победа в полной мере, а скорее заявка на победу, которая совсем не обязательно может произойти в будущем. Но совершенно точно можно сказать одно: настолько вероятным, как сейчас, за последние 80 лет этот сценарий еще не был никогда.

А поэтому, золото возвращается…

И уже вернулось примерно к тому уровню мировых золотовалютных резервов, который был отмечен в середине 90-х. С рекордной ценой, которая выросла более чем на +45% за последний год. Кстати, осталось еще чуть-чуть — и вернется до того уровня, который был до момента "крупнейшей геополитической катастрофы 20-го века"… как будто в виде фарса))

Но золото возвращается не просто так и не само по себе. Его ренессанс — это обратная сторона геополитического увядания доллара.

